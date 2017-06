Melina Sophie verliebt sich immer in die falschen Frauen - das offenbarte die YouTuberin jetzt einem Video.

Melina Sophie veröffentliche am 31. Juli 2015 ein Video auf ihrem YouTube-Kanal, in dem sie ihren Fans erklärte, dass sie auf Frauen steht - also lesbisch ist. Davon abgesehen, dass sie, wie sie in ihrem aktuelleren Video erklärt, den meisten Menschen immer noch erklären muss, dass sie wirklich keinen Freund hat (sie wird offenbar sogar täglich gefragt, ob sie wegen einem Typen nach Island gezogen ist. . .), findet sie es ab und an ganz und gar nicht so einfach, lesbisch zu sein.