Meet and Greet mit Gigi Hadid: Sie enttäuscht ihre Fans schon wieder!

Gigi Hadid ist ein extrem erfolgreiches Model und die Freundin von Zayn Malik. Die beiden gelten als eines der süßesten Pärchen überhaupt. Inzwischen haben sich die beiden auch schon einen gemeinsamen Fan-Kreis aufgebaut, der (natüüürlich!) jeden Schritt der Turteltauben verfolgt.

Doch gerade erst wurde es ein wenig stürmisch im Liebes-Paradies. Nachdem Gigi ihre Augen in einem Video zu Schlitzen geformt hatte, wurde ihr unterstellt, sie würde sich über Asiaten lustig machen und sei eine Rassistin. Daraufhin nahm sie Zayn in Schutz (logisch, er liebt seine Freundin). Doch dann bekam auch er es ab. Seine Fans waren plötzlich so entsetzt darüber, dass er sich für das Model einsetzt und bezeichneten ihn auch als Rassisten. Oh je!