McDonald's macht seit Jahrzehnten ein großes Geheimnis um seine Saucen für die Burger, Pommes und Chicken McNuggets. Kein Wunder: Immerhin ist ein Burger ohne leckere Sauce auch nur halb so gut ;) Vereinzelt gab es Aktionen vom Fast-Food-Riesen, in denen z.B. die Big Mac Sauce für einen kurzen Zeitraum in einigen Geschäften angeboten wurde.

Was viele jedoch nicht wissen: Die verschiedenen Tunken von McDonald's sind eigentlich dauerhaft im Supermarkt erhältlich - allerdings unter einem anderen Namen.

McDonald's: Saucen stammen von Develey

McDonald's bezieht seine Saucen und Dips für Burger und Nuggets seit 1971 vom bayerischen Familienunternehmen Develey. Der Saucenhersteller beliefert die Filialen vom Fast-Food-Giganten in insgesamt 43 Ländern. Mit darunter: Der beliebte süßsaure Dip für die Chicken McNuggets oder die Burgersauce für den Big Tasty Bacon.

Spotted: Big Tasty Sauce #develey #burgersauce #whitebbqsauce — Falls es jemand interessiert 😊🍔 Ein Beitrag geteilt von Alexandra Thomas (@alexandra.im.garten) am 3. Mär 2017 um 10:23 Uhr

Wieder unsere heiß geliebte Big Mac Rolle gemacht😋 Die Sauce dazu war der Hammer👌 #lowcarb#lowcarbdeutschland#lowcalorie#foodporn#germanblogger#blogger#foodblogger#instafood#instalecker#bigmacrolle#develey#burgersauce#healty#healtyfood#healthylifestyle#nickytestet Ein Beitrag geteilt von Nicky Voll (@nicky_voll) am 9. Feb 2017 um 1:13 Uhr

Der Twist an der ganzen Geschichte: Develey verkauft, unter eigenem Namen, auch eine süßsaure Sauce, Burgersauce, BBQ-Sauce & Co. in den uns bekannten, größeren Supermärkten wie REWE oder Kaufland. Die Dips schmecken genauso wie die Saucen, die auch McDonald's auf seine Burger streicht. Sollten sie auch: Immerhin kennt Develey als Lieferant die geheime Rezeptur der beliebten Saucen von McDonald's.

Wer hat auf einmal auch tierisch Lust auf einen "selbstgemachten" Mäcces-Burger bekommen? :)

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!