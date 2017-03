McDonald's: Drive-In-Optimierung mit App statt Lieferservice

McDonald's will die Idee vom Lieferservice zwar nicht verwerfen, jedoch soll mit der Drive-In-Revolution zunächst den "Unterwegsessern" entgegengekommen werden. Die Idee: McDonald's will eine App launchen, mit der Fast-Food-Fans ihre Burger, Pommes & Co. vorbestellen können. Doch was soll das bringen?

McDonald's will durch diese Idee die nervigen Autoschlangen beim Drive-In verhindern. Wer sein Essen mit der App vorbestellt, kann dann in Zukunft - komplett ohne Wartezeit - in der nächstgelegenen Filiale beim Drive-In-Schalter abholen. Klingt eigentlich ganz cool, oder?

McDonald's: Wann kommt der Lieferdienst?

Auch wenn die Drive-In Idee von McDonald's gut ist, schielen wir trotzdem auch weiterhin auf den Lieferdienst. Und es gibt diesbezüglich gute Nachrichten: In fast allen US-Filialen ist dieser Service mittlerweile beschlossene Sache, wie eine Versammlung der McDonald's Oberhäupter neulich entschied. Für die Mobile-Bestellungen gibt es schon etwas genauere Vorstellungen: Im Herbst 2017 soll die App in den USA auf den Markt kommen und bei 14.000 Filialen funktionieren.

Abhängig vom Erfolg des neuen McDonald's Drive-In-Services, kommt die App dann auch nach Deutschland. Gleiches gilt übrigens auch für den Lieferservice ;)

