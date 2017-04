McDonald`s Hot Dog: In dieser Filiale und Stadt kannst du ihn kaufen!

Psst... diesmal haben wir eine GANZ heiße Nachricht für Euch, die offiziell noch gar keine News ist, da tatsächlich noch niemand davon weiß - bis auf ein paar Münchner und jetzt Ihr! Denn McDonald's Deutschland testet gerade erstmalig in Deutschland (in einer einzigen Filiale) den HOT DOG. Richtig gehört, bye bye Burger - hello Hot Dog?

Na gut, zumindest "hello Hot Dog". Denn die Burger bleiben weiterhin erhalten, keine Sorge! Jedoch vergrößtert McDonald's jetzt sein Sortiment um einen extralangen Genuss (wie sie es selbst auf dem Plakat bewerben).

Hier gibt es den ersten Mc Hot Dog bei McDonald's

Wir haben uns gedacht: das müssen wir überprüfen und haben direkt unseren Fast-Food-Tester aus München, Horst, in DIE Filiale geschickt. Denn es gibt bislang nur eine einzige Filiale, die den Hot Dog anbietet: McDonald's am Hauptbahnhof in München.

Ein nichtssagender Karton und ein ziemlich simpler Hot Dog wurde uns direkt für 1,89 Euro ausgehändigt. So simpel wie die Verpackung ist auch der Hot Dog an sich: Ketchup, Senf, Röstzwiebeln und Gurken und fertig ist der Mc Hot Dog. Schade, denn eine geile Mc Hot Dog - Saucenkreation wäre schon ein cooles Highlight. So ist doch Mc Donald's für seine Special-Saucen bekannt. So ist es ein Standard-Hot Dog der eben nach einem Standard Hot Dog schmeckt.

McDonald's: So schlicht ist die Verpackung vom Hot Dog

Zu simpel? der McDonald's Hot Dog

Ob es den Hot Dog bald überall bei McDonald's geben wird, steht noch nicht fest. Aber nun kennt ihr den Insider und wer demnächst in München sein sollte und sich selbst eine Meinung drüber machen will, kann uns gerne sein Feedback in die Kommentarbox schreiben.