McDonald's: Die Burger werden größer & die Getränke billiger!

Bei McDonald's wird sich jetzt Einiges ändern! Wie wir vor wenigen Tagen berichtet haben, soll es ein neues Bestell-System für unterwegs geben, bei dem man über eine App seine Bestellung aufgibt, um diese dann am Drive-in-Schalter abzuholen. Wie genau das in der Praxis aussehen soll, wenn 100 Bestellungen zeitgleich eingehen und wann diese dann auch so am Schalter abgeholt werden, dass am Ende niemand die falsche Tüte bekommt, wird sich in der Praxis zeigen.

McDonald's: Die Burger werden größer!

Doch nicht nur das Bestell-System möchte McDonald's revolutionieren. Die Fastfood-Kette möchte sich wieder auf das konzentrieren, womit sie groß geworden ist - nämlich mit den Burgern. Und die bekommen jetzt ein Upgrade. In Zukunft soll das Fleisch nicht mehr aus der Tiefkühltruhe kommen, sondern aus frischem Hackfleisch bestehen. In den USA werden derzeit übrigens auch neue Big-Mac-Größen getestet. Dort kann man zwischen normal, groß und größer wählen.

Dafür müssen allerdings Wraps, Gesundheits-Shakes und Salate von der Karte verschwinden. McDonald's hat in einer großen Umfrage herausgefunden, dass die meisten Menschen nicht dort essen, um sich gesund zu ernähren und Salate und Co. deshalb auch eher selten bestellt werden. Wer sich gesund ernähren möchte, geht laut Studie eh nicht bei McDonald's essen.