McDonald's: Welche Burger können ab sofort morgens bestellt werden?

Restaurant der Zukunft: Burger bereits am Morgen und den Frühstücksklassiker McMuffin Bacon & Egg den ganzen Tag https://t.co/rDCpRtr7DR pic.twitter.com/JCoIWlXYY6 — McDonald's DE News (@McDonaldsDENews) 15. Mai 2017

Wie es in der Pressemitteilung von McDonald's heißt, können also nur "ausgewählte Burger" bestellt werden. Dazu gehören: McDouble Chili Cheese, Veggieburger TS, Hamburger, Cheeseburger, Doppel-Cheeseburger, Chickenburger und Doppel-Chickenburger Honig-Senf. Klingt doch vollkommen okay. Und mal ehrlich: Wie oft wolltest Du morgens um neun Uhr schon einen Big Mac essen? Ehrlich! Noch nie? So wie Dir geht es sicher vielen Leuten.