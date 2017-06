Mario Novembre live: So war es beim Hollister Summer Drop in Berlin!

Was man am wirklich längsten Tag des Jahres so macht? Ganz einfach: Neben so viel Sonne tanken, wie man nur kann (immerhin schien die ganze 12 Stunden), gehört eine kleine Party auf jeden Fall dazu. Genau das dachte sich Hollister am Mittwoch (21. Juni) und veranstaltete ein Fan-Event und ein Live-Konzert mit Musiker Mario Novembre in Berlin.

Gutes Wetter: Check! Coole Klamotten: Check! Ein talentierter Künstler: Check! Bei der allerersten Hollister Summer Drop Party gab es wirklich alles, um 12 Stunden Sonnenschein zu feiern. Wir von BRAVO Online waren, neben zahlreichen Fans, auch mit am Start.

Als musikalisches Highlight lud Hollister Mario Novembre ein, der sich erst ziemlich viel Zeit nahm, um mit jedem einzelnen Fan ein Foto zu schießen und dann mit seiner Band auf der Bühne performte - darunter auch zwei völlig neue Songs! Den Beginn des Konzertes konntest Du gestern bei Instagram-Live auf dem BRAVO Account mitverfolgen.

Unser Urteil: Ein gelungenes Event, das gerne im nächsten Jahr wiederholt werden darf. Und wer weiß, wer dann auf der Bühne steht. . . ;)

Übrigens: Neben Berlin gab es auch noch Konzerte in Boston (Massachusetts), Austin (Texas) und Anheim (Californien). Die Einnahmen der Ticket-Verkäufe für Berlin gehen an die Arche (Hilfswerk, das sich gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert.).