Mario Novembre: Darum würde er auch ein Fan Girl daten!

Jedes Mal, wenn wir Mario Novembre treffen, ist es so, als würden wir mit einem guten Freund sprechen, den wir schon länger nicht gesehen haben. Mario ist immer locker, gut drauf und sympathisch. So auch, als wir ihn vor seinem Auftritt beim Hollister Summer Drop in Berlin besucht haben.

Mario Novembre live: So war es beim Hollister Summer Drop in Berlin! Im Interview verriet uns Mario nicht nur ganz exklusiv, wie er zu den Musical.ly-Stars Lisa und Lena steht, sondern auch, ob er schon mal so richtig verknallt war. Im zweiten Video erfährst Du noch einmal, wie sein Instagram Live ablief, bei dem, neben unzähligen Fans, tatsächlich auch Justin Bieber zuschaute. Außerdem spricht er über Konkurrenz und seine Fans :) Mario Novembre: "Ich freue mich mega auf die Zukunft!" Star News

