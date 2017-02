Maren Merkel & Tobias Wolf: Haben sie heimlich geheiratet?

Maren Merkel und Tobias Wolf planen seit Monaten ihre Hochzeit. Im Sommer wollen sich die beiden Youtuber endlich das JA-Wort geben. Als Trauzeugin steht Maren keine geriniger als BibisBeautyPalace zur Seite.

Doch jetzt macht ein Gerücht die Runde: Haben Maren und Tobi etwa schon heimlich geheiratet? Grund für die Spekulationen ist Maren's neuer Instagram-Name. Dort heißt sie jetzt nämlich schon "Maren Wolf". Die Fans sind verwirrt und diskutieren fleißig unter dem Bild. „Wieso nennst Du Dich schon Maren Wolf wenn Du noch gar nicht verheiratet bist?“, fragt ein Fan in den Kommentaren. Eine andere Userin munkelt: „Vielleicht haben sie schon Standesamtlich geheiratet?“. Eine andere Followerin wiederum weiß: „Nein sie heiraten am 7.7. Sie hat den Namen jetzt schon geändert damit er bis Juli nicht vergeben ist.“

Es scheint so, als hätte Mary M. lediglich ihren Namen schon geändert. Schließlich halten die beiden uns auf ihrem Kanal DailyMandT auch immer up to date. Eine Hochzeit können uns die zwei Youtuber doch gar nicht verheimlichen! ;-) Die Hochzeit wird also wie geplant im Sommer stattfinden. :)

Ein von 🌸 Maren W. 🌸 (@marenwolf) gepostetes Foto am 19. Jan 2017 um 8:54 Uhr

8. Dezember 2016

Maren Merkel & Tobias Wolf im Hochzeitsfieber

Maren Merkel und Tobias Wolf wollen im kommenden Jahr heiraten. <3 Auf ihrem Vlog-Kanal kann man die Hochzeitsvorbereitungen gut verfolgen. Aber wie siehts eigentlich aus? Einen kleinen Zwischenstand haben uns die beiden beim exklusiven Interview auf dem roten Teppich der GLOW in Berlin verraten: „Im Moment gibt’s eine kleine Pause wegen Weihnachten, im neuen Jahr geht’s dann wieder los. Aber wir sind schon relativ weit“, so Tobias.

Maren Merkel & Tobias Wolf: Hochzeit

„Die Sitzordnung, der Hochzeitsanzug, ein Trauzeuge, ein paar Deko-Sachen fehlen noch. Und die Ringe", erklärt Maren. Eine Vorstellung für die Trauringe haben die Zwei schon, bisher konnten sie sich aber noch nicht entscheiden. Doch Tobias gibt sich zuversichtlich: „Wir werden uns immer einig.“

Im Gegensatz zu Tobi hat Maren ihre Trauzeugin bereits ausgewählt und dabei handelt es sich um keine geringere, als BibisBeautyPalace. Die beiden YouTuberinnen verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft. Bibi steht Maren natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite und bekommt bald ihr Brautjungfernkleid. =) Wir sind uns sicher: die Mädels werden wunderschön aussehen!!!

Wer wird Maren's Trauzeugin?

Bald klingeln die Hochzeitsglocken bei Maren Merkel aka Mary M.! Die Youtuberin und ihr Freund Tobi haben sich verlobt und wollen nächstes Jahr heiraten!

Die Vorbereitungen für die Hochzeit laufen bei Maren seitdem auf Hochtouren. Ganz wichtig ist für die Planung natürlich auch die Frage, wer beim schönsten Tag im Leben die Trauzeugin werden soll. Für Maren war klar: Es soll Bibi werden!

"Ich habe viele Freundinnen und jede einzelne ist etwas besonderes! Es ist keine besser als die andere! Es kommt auch nicht drauf an, wen ich am längsten kenne, es ist eine Herzenssache! Bibi und mich verbindet eine sehr besondere Freundschaft und das seit fast 4 Jahren!", erklärte Maren ihre Wahl in einem ihrer Videos.

Wenn diese Worte stimmen, ist Bibi auf jeden Fall die perfekte Wahl für den Job als Trauzeugin! Und wer weiß: Vielleicht gefällt die Hochzeit von Maren Bibi und Julienco ja so gut, dass die beiden bald Trauzeugen für Ihre eigene Hochzeit suchen müssen... ;)

