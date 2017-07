Mandy Kay Bart ist der echte Name von Köln 50667-Mel

Mandy Kay Bart gehört seit Dezember 2016 zum Cast von Köln 50667. Die Blondine spielt in der Serie die Rettungsassistentin Mel Korte, die mit Alex Kowalski liiert ist. Hier erfährst Du alles, was Du über die TV-Darstellerin wissen willst.

Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller

Mandy Kay Bart: Alle Infos über die Köln-Darstellerin

Mandy Kay Bart ist der echte Name von "Mel Korte" aus der Serie Köln 50667. Die Darstellerin war vor ihrem TV-Job als Make-up Artist tätig und ist alleinerziehende Mutter. Für die RTL II Serie ist sie mit ihrem Sohn in die Domstadt gezogen. Mit ihren Kollegen von Köln 50667 ist Mandy inzwischen auch privat befreudet. Da sie sich zum Hauptcharakter in der Serie entwickelt hat, bleibt sie uns dort sicher noch lange erhalten.

Mandy Kay Bart bei Instagram und Facebook

Auch in den sozialen Netzwerken ist Mandy Kay Bart aktiv. Gerade bei Instagram postet die Soap Beauty viele Fotos und Stories aus ihrem Alltag.

Und so kommst Du zu ihren Profilen:

Mandy Kay Bart bei Instagram

Mandy Kay Bart bei Facebook

Mandy Kay Bart zeigt sich in sexy Unterwäsche

WOW! Gelegentlich zeigt sich Mandy Kay Bart auch auf ihren Social Media Kanälen von ihrer sexy Seite. Dieses Unterwäsche-Bild begeistert bspw. ihre Fans. Und nicht nur von Männern bekommt sie Komplimente - gerade die weiblichen Follower sind begeistert von diesem Schnappschuss: "Du bist einfach eine wunderschöne Frau", "Mandy Du hast ein absoluten geilen Körper", oder "Wow meeeega heiß", schreiben einige Userinnen unter das Bild.

Mandy Kay Bart zeigt sich ungeschminkt

Aber Mandy Kay Bart zeigt sich auch von ihrer natürlichen Seite: ungeschminkt und im Kuschelpullover. Auch ohne Make-up sieht die Soap Lady super aus.

