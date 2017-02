Mager-Schock! Darum wird Gigi Hadid immer dünner!

Gigi Hadid: Riskiert sie so die Beziehung zu Zayn Malik?

Als sich Gigi und Zayn Malik kennenlernten, sah das Model auch noch viel gesünder aus. Inzwischen findet der Musiker seine Freundin auch gar nicht mehr attraktiv. "Zayn ist abgetörnt - nicht nur von ihrem dünnen Körper, sondern von all den emotionalen Problemen, die der Wahn, dünn sein zu wollen, mit sich bringt. Es ist traurig, weil sie kein einziges Pfund abnehmen will. Hoffentlich realisiert sie das bald und kümmert sich besser um sich selbst", heißt es in dem Magazin.

Hoffentlich kann Zayn seiner Gigi begreiflich machen, wie umwerfend sie ist und das sie mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen nicht nur noch hübscher ist, sondern ganz sicher auch glücklicher sein wird. . .