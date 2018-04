Madison Beer: Ihr Beauty Geheimnis

Mit gerade mal 19 Jahren ist Madison Beer schon ein richtiger Star. Knapp 11 Millionen Fans folgen der hübschen Sängerin auf Instagram und liken die Bilder der Beauty. Doch Madison war noch nicht immer so selbstbewusst wie wir sie heute kennen…

Das hat Madison Beer vor ihren Fans versteckt

Denn bis vor kurzer Zeit litt die „Fools“-Sängerin stark unter ihren Hautunreinheiten im Gesicht und fühlte sich deswegen oft nicht sehr wohl. „Ich habe die letzten drei Jahre viel gegen meine Akne gekämpft“, erzählt die 19-Jährige. Für ihre Insta-Posts verwendete sie immer Filter und schminkte sich stark, um die Unebenheiten zu kaschieren.

Madison’s Wohlfühl-Geheimnis

Aber damit ist jetzt Schluss! Die schöne Sängerin hat es nämlich geschafft, ihre Haut nun einfach so zu mögen, wie sie ist und hat daraus sogar ein neues Make-up Motto für sich gemacht: Weniger ist mehr! Als die 19-Jährige sich selbst auf Fotos sah, die Fans von ihr posteten, fiel ihr erst auf, wie stark sie immer geschminkt war. „Oft wurde ich auf Bildern markiert und dachte mir: ‚Oh Gott! Warum habe ich diesen dunklen Lidschatten und diesen mega roten Lippenstift verwendet‘. Denn eigentlich bin ich immer glücklicher mit einem natürlicheren Styling“, sagt Madison. Und genau deshalb steht sie nun ganz selbstbewusst zu ihren Hautunreinheiten und postet auch mal Bilder ohne viel Make-up.

Die Sängerin will ein Vorbild sein

Mit ihrer positiven Einstellung will die 19-Jährige auch ihre Fans motivieren, sich so zu mögen, wie sie sind. Mittlerweile liebt die Sängerin sogar ihre Sommersprossen, die sie bis vor kurzem immer unter viel Make-up versteckt hatte. „Ich mag es jetzt, wenn ich ein Shooting habe und meine Sommersprossen in der Nachbearbeitung sogar noch betont werden“, erzählt sie. Ob mit viel Schminke oder mit wenig Make-up – wir finden Madison Beer immer super und sind froh, dass die hübsche Sängerin nun selbstbewusster ist!