Wer sich den Instagram-Account von "Riverdale"-Star Madelaine Petsch angeschaut hat, wird festgestellt haben, dass die "Cheryl Blossom"-Darstellerin super verliebt ist in ihren Freund und Rapper Travis Mills. In einem Interview hat sie jetzt verraten, warum sie die Beziehung so öffentlich lebt:

Madelaine Petsch und Travis Mills in Love

Im Gegensatz zu vielen anderen Stars, ist "Riverdale"-Schauspielerin Madelaine Petsch extrem offen was ihre Beziehung angeht. Mit ihrem Boyfriend Travis Mills postet sie regelmäßig süße Bilder und man sieht: Die beiden sind happy und wirklich immer zusammen! "Meine Generation ist ziemlich zynisch, was die Liebe angeht", verrät Madelaine Petsch in einem Interview mit der amerikanischen Glamour, "Ich bin ein großer Befürworter davon meine Beziehung online zu posten, weil liebe wirklich existiert und ich glaube, es ist wichtig unserer Generation wissen zu lassen, dass liebe immer gewinnt. Egal wen oder was du liebst – Liebe gewinnt."