Maddy Nigmatullin: Sie ist jetzt auf Tinder!

Single-Boys aufgepasst: Auf der Flirt-App Tinder ist jetzt eine junge Lady unterwegs, die euch nicht nur bekannt vorkommen, sondern auch ziemlich gut gefallen dürfte: „Köln 50667“-Star Maddy Nigmatullin!

Maddy Nigmatullin: Girl-Crush-Alarm auf Tinder!

Die hübsche Maddy Nigmatullin (22) ist für viele Jungs sicher ein absolutes Dream-Girl: Lange blonde Haare, rehbraune Kulleraugen, perfekter Body… WOW! Wer schon immer mal mit der süßen Schauspielerin flirten wollte, bekommt jetzt vielleicht endlich die Chance dazu – zumindest diejenigen, die in Köln und Umgebung wohnen, wo auch Maddy lebt. Denn die Beauty hat sich auf Tinder angemeldet! In einem von ihr voreingestellten Radius in und um ihre Heimatstadt herum könnte sie euch also mit ein bisschen Glück in der Flirt-App vorgeschlagen werden.

Das steckt hinter Maddys Tinder-Anmeldung

Für einen Mallorca-Kurztrip hat die „Köln 50667“-Schauspielerin ein paar Tage lang Tinder getestet. „Ich hatte bei diesem Kurztrip mega viel Spaß ! Nicht nur mit meinen engsten Freunden, sondern auf dieser Reise habe ich auch viele neue tolle Menschen kennengelernt und das dank @tindergermany!“, schrieb die 22-Jährige auf ihrem Instagram-Profil und erklärte: „Ich habe für 4 Tage das erste Mal Tinder ausprobiert und habe nach coolen Leuten gesucht, mit denen man auf der Insel verrückte Sachen unternehmen kann. Gesagt, getan ! Wir haben eine mega witzige Jungsbande getroffen!“ Was sie mit den Boys erlebt hat, wolle sie demnächst in ihren Insta-Stories zeigen.

Das solltest du tun, falls Maddy dir auf Tinder begegnet!

Auch wenn Maddy die Flirt-App im Zusammenhang mit einer bezahlten Partnerschaft mit Tinder ausprobiert hat, scheint sie auf jeden Fall eine Menge Spaß damit gehabt zu haben. Vielleicht ja sogar so viel Spaß, dass sie auch privat auf den Geschmack gekommen ist und Tinder nun auch in Köln weiter nutzt?! Findet es raus, vielleicht wird Maddy Nigmatullin euch ja wirklich bald vorgeschlagen… Und dann gilt natürlich: Nach rechts wischen, Maddy matchen und auf einen Kaffee einladen ;)

Übrigens: Wir haben "Star Tinder" mit Maddy gespielt und sie hat uns verraten, auf welchen Typ Mann sie am meisten abfährt. Bald erfahrt ihr es in einem YouTube Video von BRAVO Web TV. Seid gespannt!

Checkt doch auch mal die neue BRAVO!! Hier verraten euch eure Lieblings-Stars, wie ihr euren Soulmate findet :)