Lutz Schweigel: Alle Infos zu Berlin - Tag und Nacht Joe Möller

Lutz Schweigel ist das Urgestein bei Berlin - Tag und Nacht. Als "Joe Möller" ist der 45-Jährige der einzige BTN-Darsteller, der schon seit der ersten Folge als Hauptcharakter zu sehen ist. Schweigel gehört außerdem auch zu den beliebtesten Protagonisten der Serie, weshalb er dort den Spitznamen "Papa Joe", aufgrund seiner väterlichen und fürsorglichen Art, bekommen hat.

Auf dieser Seite erfährst Du alle Infos über den Berlin - Tag und Nacht-Star Lutz Schweigel. Fakten zu seiner Rolle als Joe Möller bei BTN findest Du in diesem Video:

Lutz Schweigel: Hat er eine Frau oder Freundin?

Lutz Schweigel war in seiner Rolle als Joe Möller bei BTN schon verheiratet, ehe er sich dort von seiner Frau Peggy trennte. Doch wie sieht es in echt aus? Im wahren Leben ist das Muskelpaket momentan vergeben und in einer glücklichen Beziehung mit Freundin Claudia. Bei Instagram zeigt sich das Paar super verliebt:

Kinder hat Lutz Schweigel übrigens noch nicht - aber das kann ja noch werden ;)

Lutz Schweigel: Was hat er vor Berlin - Tag und Nacht gemacht?

Lutz Schweigel war schon vor Berlin - Tag und Nacht als Fernsehdarsteller unterwegs und hat in Soaps wie "Das Familiengericht" oder "X-Diaries" mitgewirkt. Vor seiner TV-Karriere drehte sich beim BTN-Star vieles um Fitness. Nach seiner Ausbildung zum Zentralheizungs- und Lüftungsmonteur machte er eine Ausbildung zum Fitnesstrainer und arbeitete auch in diesem Bereich.

Schweigel, der sich verstärkt für Bodybuilding interessiert, verdiente mit seinem kräftigen Erscheinungsbild auch schon den einen oder anderen Euro: Von 1997 bis 2000 arbeitete er teilweise als Türsteher oder Stripper.

Lutz Schweigel bei Instagram

