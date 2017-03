Lukas Rieger: Er hat seine eigene Radio-Show bei Jam FM!

Für die Fans von Lukas Rieger ist das sicher eine völlig neue, aber auch ziemlich coole Erfahrung. Für zwei Stunden die Lieblings-Serie unterbrechen und dafür ganz gechillt Lukas im Radio zuhören? Gibt Schlechteres! ;)

‼️Der Countdown läuft ‼️ Gewinne ein MEET&GREET morgen: Folge uns, like und kommentiere, was du gern mal mit @lukasrieger machen würdest von den Bildern. ❤ Ein Beitrag geteilt von JAM FM (@radiojamfm) am 14. Mär 2017 um 5:11 Uhr

Lukas Rieger: Was erwartet Dich in seiner Radio-Show?

In der "Die Lukas Rieger Show" prankt der Musiker nicht nur seine Fans - Lukas Rieger zeigt auch, was er noch so alles drauf hat. "Ich werde zusammen mit Tobi on air freestylen und rappend Fragen beantworten, die mir Fans vorab geschickt haben. Es ist wie das klassische Grüßen von Leuten im Radio, nur in einem cooleren Zusammenhang", erklärt er.

Wir werden auf jeden Fall am nächsten Mittwoch einschalten - wie sieht es mit Dir aus? Was sagst Du dazu, dass Lukas jetzt eine eigene Radio-Show hat?

