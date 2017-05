Lucy Hale: Neue Serie für den Pretty Little Liars-Star!

Lucy Hale und das Kapitel Pretty Little Liars wird im Juni offiziell beendet - dann läuft in den USA die endgültig letzte Folge der beliebten Show. Was im PLL-Finale passieren wird, kannst Du übrigens hier schon erfahren:

Pretty Little Liars: Zwei Serien-Hochzeiten beim PLL-Finale? Und wie geht es für Lucy Hale nach Pretty Little Liars nun weiter? Die 27-Jährige hat sich direkt die Hauptrolle für eine neue Serie unter den Nagel gerissen! Lucy Hale: Hauptrolle in neuer Serie "Life Sentence" Lucy Hale wird in der neuen Serie "Life Sentence" die Rolle eines Mädels spielen, welches mit tödlichem Krebs diagnostiziert wurde. Daraufhin lebt sie die vermeintlich letzten Tage in ihrem Leben, als ob es keinen Morgen mehr gäbe und traut sich Dinge zu tun, die sie als gesunder Mensch niemals getan hätte. Die ganze Geschichte bekommt einen krassen Twist als sich plötzlich herausstellt, dass sie doch nicht sterben wird. Zunächst sind das tolle Nachrichten, doch die unangenehmen Konsequenzen ihrer Entscheidungen warten bereits auf sie... "Life Sentence" mit Lucy Hale ist eine sogenannte "Dramedy" (Mix aus Drama und Comedy) von "Scrubs"-Schöpfer Bill Lawrence, der schon immer ein gutes Gespür dafür hatte, lustige und ernste Themen gekonnt miteinander zu vermischen. Lucy ist auf jeden Fall schon ziemlich aufgeregt und hat ihre Freude über ihre neue Rolle bereits bei Instagram geteilt. The face you make when your new pilot gets picked up 🙏🏼 THANK YOU @thecw - @doozerproductions and to all involved. You have made Lucy a happy gal !!!! #lifesentence Ein Beitrag geteilt von Lucy Hale (@lucyhale) am 10. Mai 2017 um 16:27 Uhr Wann "Life Sentence" im deutschen TV erscheinen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Wir können es aber kaum noch erwarten! :) Lucy Hale

Pretty Little Liars

Star News

