Liza Waschke spielt bei "Berlin - Tag und Nacht" die Rolle "Milla Brandt". Sie ist am 7. Januar 1990 geboren und dementsprechend 27 Jahre alt. (Stand: März 2017). Die RTL 2-Darstellerin fällt mit ihrer Größe (ca. 1,85 m) und der schlanken Figur sofort auf. Liza aka BTN-Milla ist ein richtiger Hingucker!

Liza Waschke bei Instagram

BTN-Milla ist natürlich auch bei Instagram. Dort postete sie Schnappschüsse vom Set, oder vom Alltag, sowie ihre Styles von ABOUT YOU.

Liza Waschke: Tattoos

Liza Waschke ist ein absoluter Tattoo-Freak. Die "Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin hat viele Motive auf ihrem Körper verteilt. Doch ein Tattoo ist für sie besonders wichtig, wie sie bei Facebook ihren Fans erklärte. Denn ihr linker Arm ist eine Liebeserklärung an ihre Mama. Am Handgelenk trägt Liza das Geburtsdatum ihrer Mutter, der restliche Arm ist voller Federn. Diese stehen für den Stammbaum ihrer Mutter - jede Feder symbolisiert ein Familienmitglied. Das Motiv ist mit verschieden großen Sternen geschmückt.

Liza Waschke und Angelo Carlucci

Sind Liza Waschke und Angelo Carlucci ein Paar? Diese Frage stellten sich eine Zeit lang viele Fans, denn die BTN-Stars posteten sehr viele süße Bilder zusammen und verbrachten offensichtlich auch privat viel Zeit miteinander. Ein offizielles Statement der beiden gab es zu ihrem Beziehungs-Status allerdings nie.

Liza Waschke: ABOUT YOU

Der BTN-Star ist seit einigen Monaten auch ein Idol bei ABOUT YOU. Damit ist Liza die erste Serien-Darstellerin, die trotz ihrer Rolle bei BTN einen Vertrag mit ABOUT YOU hat. Zwar gibt es auch weitere RTL II-Stars wie Yvonne Pferrer oder Angelo Carlucci die ein Idol sind, allerdings sind die längt in der Serie ausgestiegen.

