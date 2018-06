Lisa und Lena: Werden die Zwillinge jetzt internationale Topmodels?

Lisa und Lena sind richtige Multitalente! Die Musical.ly-Stars haben noch viel vor in ihrer Karriere. Aktuell sind sie in Amerika unterwegs, besuchen Shootings und sogar eine Modelagentur – ist das der Beginn einer internationalen Modelkarriere?

Lisa und Lena: Shootings bei Modelagenturen

Lisa und Lena haben erst kürzlich die 13 Millionen Follower auf Instagram erreicht! Die Musical.ly-Zwillinge sind super berühmt und vor allem – super talentiert! Neben ihrem Musical.lys nehmen sie regelmäßigen Tanzunterricht, moderieren Shows, designen ihre eigene Modemarke "J1MO71" und haben auch schon Schauspielunterricht genommen. Jetzt folgt der nächste Schritt der Zwillinge: Sie werden internationale Topmodels! In ihrer Story haben LeLi verraten, dass sie zusammen in Amerika sind. Dort hatten sie zunächst ein Shooting und haben danach sogar noch eine Modelagentur besucht, um weitere Fotos für ihre Set-Card zu erstellen.

Lisa und Lena: Cat-Walk-Training

Nach den Shootings stand für die beiden sogar noch ein Cat-Walk-Training auf dem Plan – wir sind uns sicher, dass sich die beiden auch da super geschlagen haben! Mit ihrem Style und auch ihrer Modemarke "J1MO71" haben Lisa und Lena unter Beweis gestellt, dass sie definitiv Ahnung von Mode haben. Nach ihrem Meeting in der Modelagentur verraten die beiden noch: "Seid gespannt, was in der Zukunft auf euch zukommt." Wir haben schon früh daran geglaubt, dass LeLi die perfekten Cover-Models sind und sind uns sicher, dass sie es auch auf die internationalen Laufstege schaffen!

Ihr wollt mehr über eure Stars erfahren? Dann schnappt euch jetzt die aktuelle BRAVO!