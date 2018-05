Lisa und Lena sind durch Musical.ly zu den größten Social-Media-Stars der Welt geworden! Auf den "About You Awards 2018" haben die Zwillinge jetzt ihren besten Anfänger-Tipp für die Lip-Sync-App verraten!

Lisa: "Social Media ist wie ein Tagebuch!"

Auf den "About You Awards 2018" haben Lisa und Lena eine wahnsinnig gute Moderation hingelegt. Sie durften den Preis in der Kategorie "Musik" übergeben. Das alles haben die Zwillinge ihrem Wahnsinns-Erfolg auf der Lip-Sync-App Musical.ly zu verdanken. Du willst auch wissen, wie du in den Sozialen Medien Erfolg haben kannst? Dann seid ihr bei LeLi genau richtig! "Verstellt euch nicht. Social Media ist wie ein Tagebuch, indem man sein Leben aufschreibt – nur, dass es jeder liest. Wenn du einmal etwas reinschreibst, ist es drinnen und du kannst es nur schwer wieder löschen.", verrät Lisa.

Musical.ly ist Spaß, kein Zwang!

Und es gibt noch eine Sache, die in Lisas Augen besonders wichtig ist: "Achtet darauf was ihr postet. Musical.ly sollte Spaß machen. Keiner kann euch zu etwas zwingen!" Stimmt! Denn nur wenn man Spaß an einer Sache hat, ist man auch so richtig gut darin. Lisa und Lena haben Musical.ly damals aus Spaß angefangen, das hat man ihnen angesehen. Und auch 12 Millionen Follower später, lieben sie ihre Leidenschaft immer noch – deshalb sind ihre Videos bis heute so erfolgreich!

Lena: "Bleib dir selbst treu!"