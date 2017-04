Lisa und Lena Shop: Die Zwillinge designen neue Klamotten!

Lisa und Lena lieben Fashion:

Nicht nur mit ihren Clips begeistern Lisa und Lena ihre Fans, auch der Style der Twins kommt mega gut an. Die beiden haben ein gutes Gespür und eine Leidenschaft für Mode. Aber wo holen sie sich eigentlich Inspiration? Wir haben Lisa und Lena in Hamburg bei Warner zum Interview getroffen und mit ihnen über ihren Style gesprochen. "Wir haben jetzt keine Person bei der wir immer schauen was die hat oder so. Man bekommt ja mit was gerade in ist und dann gucken wir einfach rum, was uns gefällt, und kombinieren die Sachen. Wir haben einfach ein großes Interesse an Fashion und mögen Modedesign", erzählen uns die Zwillinge.

Lisa und Lena designen neue Klamotten:

Lisa und Lena haben schon eigenen Merch. Jetzt kommt aber noch etwas Neues dazu. "Wir arbeiten gerade zusammen mit Warner an einer eigenen Modelinie", verrät Lena. Im Sommer soll die Kollektion auf den Markt kommen und Lena verspricht: "Das wird cool und etwas ganz anderes." Lisa fügt hinzu: "Uns war es wichtig richtig mitzumachen. Wir haben zusammen die Stoffe besprochen und die Designs ausgesucht."

Man kann also gespannt sein... Freust Du Dich auf die Modelinie? Schreib es in die Kommentare!

