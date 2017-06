Lisa und Lena: Geheimes Projekt der Musically-Zwillinge!

Da spannen Lisa und Lena ihre Fans aber ganz schön auf die Folter! Die beiden Musically-Stars arbeiten gerade an einem geheimen Projekt, mit dem sie ihre Follower überraschen wollen. Es gibt jedoch eine starke Vermutung, in welche Richtung das Ganze gehen könnte!

We had so much fun with @newhopeclub today! Filming something extra special...😋💖 Ein Beitrag geteilt von Lisa and Lena | Germany® (@lisaandlena) am 21. Jun 2017 um 11:23 Uhr

Lisa und Lena: Gemeinsames Musically mit New Hope Club

Lisa und Lena halten sich gerade in Los Angeles auf. Dort trafen sich die Zwillinge mit der britischen Band New Hope Club und nahmen u.a. zusammen ein Musically auf. Doch das soll nicht alles gewesen sein: Lisa und Lena versprachen zudem, dass sie mit den Newcomern noch etwas "ganz besonderes" drehen wollen.

Auf Instagram posteten die Twins fleißig von ihrem gemeinsamen Tag mit der Band. Verdächtig: Auf einem Schnappschuss zeigt sich die Truppe vor dem Hollywood Sign in L.A. und man sieht einen Kameramann, der fleißig Lisa und Lena sowie die Band filmt. Einige Fans sind sich deswegen sicher, dass es sich bei den besonderen Dreharbeiten um ein Musik-Video handelt, in dem die Zwillinge mit am Start sind! Bestätigt haben Lisa und Lena diese Vermutung allerdings noch nicht.

Working on some stuff...😜💖 Ein Beitrag geteilt von Lisa and Lena | Germany® (@lisaandlena) am 21. Jun 2017 um 17:53 Uhr

Wofür die gemeinsamen Dreharbeiten wirklich sind, werden die Musically-Stars aber bestimmt zeitnah auf Instagram verraten :)