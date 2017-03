Am meisten mag ich an Dir. . .

LENA: . . .Deine Kreativität und das Du immer für Deine Ziele kämpfst.

LISA: . . .dass Du andere Leute voll gut integrierst und niemanden ausschließt. Du bist offen und total lustig.

TWIN-TIPP: Einander zu loben ist wichtig - in der Familie und in Freundschaften. Süße Idee: Willst Du jemandem eine besondere Freude machen? Schreib lauter nette Nachrichten an den/die BFF, die Mama oder die Geschwister auf. Dann füllst Du sie in ein sauberes Marmeladen-Glas. Schild und Schleife dran und verschenken!

Das peinlichste Outfit, das Du mal getragen hast. . .

LENA: . . .war diese Leggins mit so komischen Farbtupfen. Dazu hattest Du noch einen pinken Pulli an. Du sahst aus wie ein Malkasten.

LISA: . . .war Dein Boyfriend-Look. Das sah echt nicht gut aus!

TWIN-TIPP: AHA! Auch die Stylo-Twins kennen Fashion-Pannen! Doch gerade in Sachen Mode gibt es große Geschmacks-Unterschiede. Nur, weil Dir was nicht gefällt, musst Du das Outfit des anderen nicht schlechtreden. ABER: Wenn Dir jemand, der Dich liebt, sagt, dass etwas nicht gut aussieht, kannst Du ihm/ihr glauben.

Den besten Tipp, den ich Dir geben kann. . .

LA😋💓🌴 Ein Beitrag geteilt von Lisa and Lena | Germany® (@lisaandlena) am 25. Jan 2017 um 17:31 Uhr

Den besten Tipp, den ich Dir geben kann. . .

LENA: . . .ist, dass Du so bleiben sollst, wie Du bist.

LISA: . . .ist, dass Du nicht immer so schnell aufgeben sollst.

TWIN-TIPP: Sweet, wie die zwei aufeinander aufpassen! Aber geht's Dir auch manchmal wie Lena: Du beginnst neue Sachen, gibt's aber schnell auf? Dann setzt Du Dir zu hohe Ziele! Niemand ist in irgendwas sofort die/der Beste! Fang langsam an und belohn Dich auch für kleine Fortschritte.

Eine Sache, die ich Dir bisher verheimlicht habe. . .

LENA: . . .dass ich Dir in der Schule manchmal Stifte klaue. Wenn mir einer fehlt, nehme ich Deinen - und Du denkst dann, Du hättest ihn verloren.

LISA: . . .dass ich Dir heimlich Deine Süßigkeiten aus Deinem Schoki-Tresor klaue. Ich weiß nämlich Dein Passwort. (lacht)

TWIN-TIPP: Lisa und Lena sind wie alle Geschwister oder beste Freunde: Einander ärgern und necken ist fast ein Hobby. Wichtig ist dabei, die kleinen Gemeinheiten auch mal wiedergutzumachen - führt am besten eine Karma-Liste und haltet "gut" und "böse" im Gleichgewicht.