Lisa und Lena in den USA: Sie verdrehen allen Jungs den Kopf

Lisa und Lena (16) sind gerade in den USA und machen dort die Straßen von Los Angeles unsicher! Klar, dass die süßen Musically-Zwillinge den Jungs dort den Kopf verdrehen…

Lisa und Lena: Rosen von einem Unbekannten

Dass sie viele Verehrer haben, ist Lisa und Lena mittlerweile bestimmt auch schon aufgefallen. Denn unter ihren Instagram-Posts und Musical.ly-Videos tauchen regelmäßig richtig liebe Kommentare von süßen Jungs auf, die behaupten, Hals über Kopf verliebt in die beiden Stuttgarterinnen zu sein. Und kein Wunder! Schließlich sind die 16-Jährigen Blondinen talentiert und dazu auch noch zuckersüß! In ihrer gestrigen Instagram-Story bedankten die Schwestern sich sogar für Rosen, die sie von einem Unbekannten am Pier von Santa Monica geschenkt bekommen haben – ein Liebesbeweis?

Hier siehst du die Insta-Story von Lisa und Lena, in der sie über die Rosen sprechen. Ein Fan der beiden veröffentlichte das Video später auf seinem Repost-Kanal:

Lisa und Lena: Surf-Unterricht am Strand von L.A.

Auch der heiße Surferboy Alex Hayes (20) scheint ganz angetan zu sein von den Zwillingen. Schon vor ein paar Wochen begleitete er die beiden zu einem Baseballspiel. In Kontakt kamen die Zwillinge mit dem Social Media-Star aus Australien scheinbar, weil er vor kurzem einen lustigen Kommentar unter eines von LeLis Instagram-Fotos schrieb. Er scherzte darin, dass er der verlorene Bruder der beiden sei – denn er sehe den Mädchen ziemlich ähnlich. Als Lisa und Lena dann vor ein paar Tagen in ihrer Instagram-Story verrieten "Wir wollen unbedingt surfen lernen. Es ist soo cool!" zögerte der Surfer nicht lange und gab den beiden kurzerhand eine kleine Übungsstunde. #Friendshipgoals, oder?! Im neuen Instagram-Post der Schwestern posieren die beiden mit Surfbrettern am Strand von Malibu. In ihrer Mitte: Surflehrer Alex Hayes (20). Die Mädels scheinen eine Menge Spaß gehabt zu haben und erzählten ihren Fans später wieder in einer Instagram-Story: „Wir waren gerade surfen und es war sooo cool!“ Sieht also so aus, als wäre das nicht die letzte Surf-Lesson der Musical.ly-Stars gewesen…

Hier siehst du den Post der beiden:

