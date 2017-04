Lisa und Lena: Youtube-Kanal in Planung!

Lisa und Lena verzaubern ihre Fans bislang "nur" mit ihren Musical.ly Videos und Posts bei Instagram. Ein Youtube-Kanal war bislang kein Thema. Hauptsächlich wegen der Sprache, da sie wegen ihrer großen internationalen Fanbase ihre Videos auf Englisch drehen müssten, verrieten uns die Zwillinge beim Interview auf den VideoDays 2016. Doch jetzt kommt die Kehrtwende!

Lisa und Lena beim Instagram-Live (@bravomagazin) Privat

Lisa und Lena planen einen eigenen Youtube-Kanal! Dies bestätigten uns die Twins in einem exklusiven Instagram-Live am heutigen Tag (10. April). Ein genauer Start für den Channel ist zwar noch nicht bekannt, aber Fans der Musical.ly-Stars müssen sich wohl nicht mehr lang gedulden. Dafür haben Lisa und Lena aber schon eine Andeutung gemacht, was auf ihrem Youtube-Kanal so abgehen wird. Alles, was die beiden erleben, werden sie dort in einer Art Vlog festhalten. Das klingt echt mega spannend! Außerdem werden die Zwei bestimmt auch dort etwas mit Tanzen machen.

Freut ihr Euch auch schon auf den Youtube-Kanal von Lisa und Lena? :)