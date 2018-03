Lisa & Lena: Das Geheimnis ihrer Freundschaft mit Marcus & Martinus

Wenn sich Stars sich gut verstehen, wird ihnen gerne mal eine Beziehung unterstellt. Genauso geht es den musical.ly-Twins Lisa und Lena & den norwegischen Super-Zwillingen Marcus und Martinus. Die Teenager versteht sich super gut und hängen oft miteinander ab. Aber ist da wirklich mehr als nur Freundschaft? Wir haben bei Marcus und Martinus nachgefragt …

Was läuft da zwischen LeLi und Marcus & Martinus?

Den musical.ly-Stars Lisa und Lena ist ihr Privatleben wichtig. Daher äußern sich die 15-Jährigen Twins verständlicherweise auch nicht zu ihrem Beziehungsstatus. Auf Instagram und diversen Veranstaltungen sieht man die Zwillinge aber immer häufiger mit den norwegischen Superstars Marcus und Martinus (16) abhängen –und sie scheinen sich unglaublich gut zu verstehen! Klar, dass Fans jetzt spekulieren, ob da etwas mit den süßen Boys läuft. Im exklusiven Interview mit BRAVO stellen Marcus und Martinus aber klar: "Wir sind nicht zusammen, sondern nur sehr gute Freunde!"

Das Geheimnis ihrer Freundschaft

Dass der Konkurrenzkampf im Showbusiness hart ist, lässt sich nicht abstreiten, dennoch supporten sich die Zwillingspaare gegenseitig und halten ihre Freundschaft auch über eine so große räumliche Distanz aufrecht. Wir wollten wissen, wie sie das schaffen: "Das Geheimnis unserer Freundschaft ist, dass wir nie über unsere Arbeit sprechen. Wir reden über normale Dinge – wie jeder andere Teenager in unserem Alter auch. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir uns gleich super verstanden." So süß! Wir sind uns sicher, dass die Freundschaft zwischen den Vieren ewig bestehen bleibt.

Hate gegen ihre Freundschaft

Leider gönnen ein paar Fans den Zwillingen ihre Freundschaft nicht. Unter gemeinsamen Posts liest man oft Beschimpfungen gegen Lisa und Lena oder Marcus und Martinus. Warum, verstehen die Twins selbst nicht. Wir finden, das geht gar nicht! Schließlich ist es doch toll, wenn seine Lieblingsstars glücklich sind und Freunde haben, mit denen sie eine gute Zeit erleben.