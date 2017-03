Lippenpflege: Jetzt gibt’s Macaron Lip Butter von Balea

Ohne Lippenpflege? Ohne mich! Um sich gegen Rissen und trockene Haut an den Lippen zu schützen, benutze ich regelmäßig Lippenpflege. Allerdings sollte man bei der Wahl seiner Produkte vorsichtig sein, denn wie Stiftung Warentest erst kürzlich bekanntgegeben hat, gibt es relativ viele Produkte, die Dir ernsthaft schaden können. Welche Lippenpfelge Du besser nicht benutzen solltest, erfährst Du hier.

Neue Lippenpflege von Balea

Balea hat ganz neue Lippenpflege-Produkte auf den Markt gebracht und die sehen total süß aus. Macaron Lip Butter heißen die kleinen Döschen, in denen sich die Sorten Himbeere, Vanille und Cocos befinden. Die Verpackung erinnert an leckere Macarons und gibt's als Geschenkeset für 5,95 Euro in allen dm-Fililalen zu kaufen.

Lippenbalsam selber machen

Du kannst Dir aber natürlich auch selber einen EOS-Lip Balm herstellen. Das bringt nicht nur Spaß - Du weißt auch ganz genau, was sich darin befindet. Das DIY dazu findest Du hier.

