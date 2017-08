Liont & Katrin haben sich getrennt!

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche: Sind Liont und Katrin noch ein Paar? Jetzt steht fest: Die beiden haben sich getrennt! Und das Beziehungs-Aus scheint dieses Mal endgültig zu sein, denn sowohl Liont als auch Katrin haben inzwischen alle gemeinsamen Bilder auf Instagram gelöscht!

Nach der Trennung von seiner großen Liebe Dagi Bee, kam Liont ziemlich schnell mit der hübschen Katrin Bautzik zusammen. Die beiden lernten sich beim Feiern kennen. Doch immer wieder krachte es gewaltig zwischen dem YouTuber und der Blondine. Zwischenzeitlich ging es Liont auch wieder richtig schlecht. Er musste wegen seines Alkoholkonsums und den Depressionen sogar in eine Klinik. Der YouTuber scheint sich von seinem Absturz zwar erholt zu haben, doch die Beziehung mit Katrin war scheinbar nicht stabil genug.

Wir drücken ihm die Daumen, dass er bald die Richtige findet. Aber vielleicht tut es Liont auch gut, erst einmal Single zu sein!

30. Dezember 2016

Liont und seine Freundin Katrin:

Eigentlich wollte Liont der Öffentlichkeit seine neue Freundin Katrin gar nicht vorstellen. Doch dann überrumpelten ihn seine Glücksgefühle und er postete immer mehr Fotos von ihr und drehte sogar YouTube-Videos mit Katrin. Auch ihre Followerzahl bei Instagram und Twitter stieg enorm schnell an. Doch genauso schnell lernte Katrin auch die Schattenseite der Öffentlichkeit kennen.

Fans und Hater fingen an, Katrin mit seiner Ex Dagi Bee zu vergleichen. Für Liont war der Trubel um seine Person irgendwann zu groß. Im Sommer stürzte er vor laufender Kamera ab und begab sich danach freiwillig in professionelle Hände. Inzwischen geht es Timo wieder besser – er dreht nur noch Videos, wenn er Lust dazu hat und versucht sein Leben zu genießen.

Ist Liont noch mit Katrin zusammen?

Immer wieder kamen Gerüchte um eine Trennung mit Katrin auf, denn seit Monaten sind sie nicht mehr gemeinsam in den sozialen Netzwerken zu sehen.

Trennung? Pustekuchen! Die beiden feiern ihre Liebe jetzt einfach nur noch still und heimlich. Jetzt sind die beiden sogar wieder zusammen verreist – in Ägypten will das Paar ins neue Jahr rutschen. Via Instagram posten Timo und Katrin einen hübschen Schnappschuss vom selben Strand.=)

Liont & Katrin im Urlaub!

Ein von LNT. (@lionttv) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 3:27 Uhr

Ein von Katrin 🌺 (@katrinbltzk) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 3:45 Uhr

27. Juni 2016

Liont spricht total offen über seinen Absturz!

WOW! Liont hat wirklich Mut bewiesen und in seinem neuen Video ganz offen über den Absturz bei YouNow gesprochen. Der YouTuber gibt zu Fehler gemacht zu haben und entschuldigt sich immer wieder bei seinen Fans. Er selbst weiß, dass er seine Vorbild-Funktion nicht erfüllt hat und das tut ihm unendlich leid. Für Timo hatte der Absturz aber auch etwas „Gutes“ – denn sein skurriler Auftritt bei YouNow hat ihm klargemacht, dass er sein Leben ändern muss und will.

Am meisten überrascht hat Timo das positive Feedback seiner Community, wie er via Twitter schreibt. Denn wirklich alle Löwenkinder stehen hinter ihm! Unter seinem Video in den Kommentaren stehen die liebsten Grüße: „Ich bin so froh, dass du dazu stehst und nicht irgendwie versuchst dich rauszureden. Das macht mich sehr stolz! Wenn ich so etwas gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mal die Kraft oder den Mut gehabt, dazu zu stehen. Hab dich lieb Löwe!“, „Ich find es gut dass du dazu nen Statement gibst. Sehr sehr ehrliches Video! Ich wünsche dir sehr viel Kraft“, und „Wir sind alle stolz auf dich“.

Wir wünschen Timo weiterhin auch alles Gute und finden es cool, dass er wieder neuen Kraft geschöpft hat! :)

Die ganze Story kannst Du Dir in seinem Video angucken:

24. Juni 2016

Liont & Katrin: Wirklich noch ein Paar?

Liont, der sich nach seinem Absturz selbst in eine Klinik hat einweisen lassen, ist scheinbar zurück. Am Sonntag will er auf seinem Kanal ein Video hochladen, indem er die ganze Story erzählt. Seine Fans warten schon gespannt darauf was mit Timo, wie der YouTuber in echt heißt, passiert ist.

Aus Fehlern lernt man! — LNT. (@TheRealLiont) 23. Juni 2016

Inzwischen ist er auch bei Twitter und Snapchat wieder aktiv. Doch bisher gibt es noch keine gemeinsamen Bilder mit Freundin Katrin. Normalerweise zeigten sie sich via Snapchat immer sehr verschmust. Doch Katrin ist derzeit lieber auf Mädelstour, geht mit ihren Freundinnen feiern und genießt das Leben.

If I was you, I'd wanna be me too Ein von Katrin(@katrinbltzk) gepostetes Foto am 22. Jun 2016 um 7:38 Uhr

Stellt sich die Frage, warum sie nicht bei Timo ist, wo der doch gerade erst wieder Zuhause angekommen ist? Legen die beiden vielleicht eine Beziehungspause ein? Obwohl Liont bei seinem seltsamen YouNow-Auftritt in die Kommentare geschrieben hatte, dass die beiden sich getrennt haben, dementierten sie wenige Tage später die Meldung über ihr Beziehungsaus. Trotzdem sieht gerade alles danach aus... Wir sind gespannt, was Timo am Sonntag zu erzählen hat und hoffen, dass es ihm wirklich wieder besser geht!

21. Juni 2016

Liont will endlich Klartext sprechen!

Seitdem sich Liont Anfang des Monats in professionelle Hände begeben hat, ist es still um den YouTuber geworden. Bis jetzt… denn heute meldete sich „das Löwenkind“ via Twitter bei seinen Fans.

Heyo zusammen!



Sonntag gibt's ein Video wo ich über alles rede was die letzten Wochen passiert ist! — LNT. (@TheRealLiont) 21. Juni 2016

Liont kündigt ein neues Video an, in dem er erklären will, was mit ihm die letzten Wochen los war. Denn seit seinem merkwürdigen Auftritt bei YouNow, hat sich seine Community wirklich große Sorgen gemacht. Über den neuen Tweet freuen sich die Fans deshalb total. In den Kommentaren heißt es: "Freut mich!", "Es ist schön wieder etwas von Dir zu hören", oder "Hoffe, Dir gehts besser!".

Am Sonntag soll das Video bei YouTube erscheinen und wir sind sehr gespannt, was Liont dann erzählen wird.

13. Juni 2016

Wie geht es Liont in der Klinik?

„Was ist bloß mit Liont los“, fragten sich vor rund einer Woche alle Fans. Der YouTuber zeigte sich am nachts scheinbar betrunken auf YouNow. Viele Löwenkinder machten sich nach dem bizarren Auftritt große Sorgen um ihren Liebling, der sich einige Tage später in eine Klinik einweisen ließ.

Per Twitter informierte er seine Fans, dass er sich professionell helfen lassen möchte. Seitdem ist es ruhig um ihn geworden… bis jetzt! Denn am Wochenende tweetete Liont ein paar Grüße an seine Community.

Danke für all' eure lieben Worte !



Mir geht es schon wieder ein wenig besser!



Genießt die EM! — LNT. (@TheRealLiont) 11. Juni 2016

Was für eine schöne Nachricht: Liont scheint es schon etwas besser zu gehen. Seine Fans hat die Nachricht sehr glücklich gemacht. Unter seinem Tweet in den Kommentaren heißt es: „Ganz viel kraft schenk ich Dir", „Wir sind in Gedanken bei Dir", und „Nimm Dir so viel Zeit, wie Du brauchst."

Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ob Liont sich nicht vielleicht eine längere Auszeit von YouTube & den Social Media Kanälen nehmen sollte?! Denn dem YouTuber ging es nach der Trennung von Dagi Bee bereits schon einmal richtig schlecht. Er litt an starken Depressionen und musste sich außerdem auch noch mit vielen Hatern und Morddrohungen auseinandersetzen. Keine leichte Situation – es ist wirklich nicht immer ganz harmlos in der Öffentlichkeit zu stehen. Ist der Druck für Liont vielleicht einfach zu groß?

Wir hoffen, dass sich der „Löwenanführer“ schnell erholt und vielleicht tut ihm eine Auszeit im Ausland auch gut?! Er wäre nicht der Erste, der ins Ausland geht, um sich wiederzufinden. Auch Melina Sophie hat ihr Leben umgekrempelt, ist weniger online und verbringt viel Zeit in Island. Dort hat sie ihr Glück wiedergefunden. Hoffentlich findet Liont bald seinen Ruhepol. :)

Update:

Liont & Katrin sind doch noch zusammen!

Liont und Katrin sind trotz heftigen Trennungsgerüchten immer noch zusammen. Via Twitter machte der YouTuber seiner hübschen Freundin eine Liebeserklärung, die darauf mit „Ich liebe dich auch“ antwortete. Katrin scheint Liont in dieser schwierigen Zeit also beizustehen, was wir wirklich toll finden!!! Warum er während seines seltsamen YouNow-Auftrittes kommentierte, dass die beide nicht mehr zusammen sind, bleibt unklar.

Wie schlecht geht es Liont gerade?

6. Juni 2016

Es ist DIE Frage, die die meisten Fans von Liont wohl gerade beschäftigt: Ist er nicht mehr mit Katrin zusammen? Das Pärchen hatte sich nach einem kleinen Versteckspiel vergangenen Herbst zu ihrer Beziehung bekannt. Liont hat Katrin wenige Monate nach der Trennung von Dagi Bee beim Feiern in Köln kennengelernt, wie die Zwei in einem gemeinsamen Video verraten haben.

Doch schon an Silvester gab es einen großen Beziehungskrach! Liont und Katrin feiert ihren ersten Jahreswechsel NICHT gemeinsam – er zeigte sich dafür nach Mitternacht besoffen bei YouNow. Außerdem hörte man ihn mit seiner Freundin am Telefon streiten. Ohoooo! Doch scheinbar hatten die Zwei sich erstmal wieder versöhnt...bis jetzt???

Was ist bei YouNow passiert?

Denn nun scheint alles Aus zu sein! Vor ein paar Tagen zeigte sich Liont mal wieder total betrunken (wie einige bei Twitter belegten) bei YouNow. Er wirkte verwirrt und abwesend! Während des Livestreams schrieb er in die Kommentare, dass er und Katrin nicht mehr zusammen sind. Twitter-Userin @butterflyjizizzle fotografierte seinen Kommentar ab und postete ihn.

Hier bestätigt Liont die Trennung bei YouNow. © twitter.com/butterflyjizzle

Werde die nächsten Wochen nicht mehr online sein, bin ab nächster Woche erstmal in der Klinik! Tut mir alles wirklich sehr leid.️ — LNT. (@TheRealLiont) 4. Juni 2016

Liont lässt sich helfen!

Nach seinem Livestream-Absturz twitterte Liont, dass er sich in eine Klinik begeben wird. Ist dem YouTuber ALLES zu viel geworden? Schon nach der Trennung von Dagi Bee musste sich Liont eine Auszeit nehmen. Er litt an Depressionen und hatte sogar Selbstmordgedanken! Seit seinem skurilen Internet-Auftritt hat sich Liont noch nicht wieder zu seinem Beziehungsstatus geäußert. Auch Katrin hält sich bedeckt! Sie veröffentlichte bei Instagram lediglich ein Bild mit dem Titel: „Ich bin zu gut zu Dir." - allerdings ist das schon eine Woche her, also VOR Lionts komischen Auftritt. In den Kommentaren stellten alle User trotzdem schon die Frage, ob sie und Liont getrennt sind.

Natürlich kann es sein, dass Liont wegen etwas anderm in die Klinik begeben hat - allerdings deuten gerade alle Hinweise darauf hin, dass er Ruhe und Zeit für sich braucht.

Was auch immer zwischen Liont und Katrin vorgefallen ist... wir wünschen ihm wirklich, dass er sich schnell erholt!

16. Dezember 2015

Liont dreht jetzt doch Videos mit Katrin!

Eigentlich wollte LIONT seine neue Freundin Katrin komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten. Doch nach und nach postete er immer mehr Bilder von ihr, bis er ihr Gesicht schon im Oktober-Urlaub ganz zeigte. Nun waren LIONT und Katrin gerade in New York und obwohl er meinte, dass er keine Videos mit ihre drehen wird, ist es nun doch passiert.

In seinem neusten Vlog sieht und hört man Katrin. Sie wirkt noch ein bisschen nervös, kein Wunder es ist ihr erstes Video und hunderttausende LIONT Fans, werden es sich angucken.

15. Dezember 2016

Das ist sein Kosename für Katrin B.

Eigentlich wollte LIONT seine Follower nur darauf aufmerksam machen, dass seine Freundin Katrin B. gar keinen Twitter-Account. Denn seit einigen Tagen existiert ein Fake-Account. Dafür postete er einen Screenshot vom Whats App-Verlauf mit Katrin.

© Twitter/TheRealLiont

Doch etwas fällt hier besonders auf, denn LIONT hat seine Freundin als „Katrin neu" eingespeichert. Was soll das denn heißen? Hat Katrin eine neue Nummer? Oder hatte er schon mehrere Girls mit dem Namen „Katrin"? Der Kosename ist auf jeden Fall nicht gerade romantisch! Das finden auch die Fans und machen sich in den Kommentaren darüber lustig. LIONT muss sich auf jeden Fall noch einen anderen Namen einfallen lassen!

@TheRealLiont sie heißt bei dir einfach Katrin neu hahahahh — Timo's proud Ana シ (@LoewenkindAna) 14. Dezember 2015

@TheRealLiont Dieser Whatsappname hat so viele emotionen in sich. Ich glaube,mir kullert gleich ein Trän'chen die Wange hinunter. — nora. (@dvnkelkind) 14. Dezember 2015

14. Dezember 2015

Sie machen Urlaub in New York!

Nachdem LIONT und Katrin B. erst im Oktober Urlaub in Ägypten gemacht haben, sind die Zwei frisch Verliebten schon wieder unterwegs. Dieses Mal erkundet das Pärchen keine geringere Stadt als New York. Und im Glanz der Weihnachtsbeleuchtung wird auch dieser Städtetrip total romantisch.

Zu einem richtigen New York Trip darf natürlich ein Besuch bei Madame Tussauds nicht fehlen. Und da macht Katrin doch gleich mal ein Kuss-Foto mit Schauspieler Johnny Depp. Der „Fluch der Karibik“-Star scheint es der hübschen 20-Jährigen angetan zu haben.

Ob ihr Freund Timo da wohl ein bisschen eifersüchtig ist? Katrins Follower scherzen in den Kommentaren: „Da ist Timi jetzt neidisch“, „Das gefällt Timo aber sicher nicht“ und „@katrinbltzk weiß Timo davon ?? Ganz ehrlich ey der hat auch Instagram der kann das sehen bist du dumm ?#hehehe #machnurspass #liebdichvollends“

Ein von Katrin Blautzik(@katrinbltzk) gepostetes Foto am 13. Dez 2015 um 8:58 Uhr

8. Dezember 2015

Bei Instagram postete LIONT jetzt ein super süßes Kuss-Selfie von ihm und seiner Liebsten inmitten einer schimmernden Weihnachtskulisse. Zu dem Bild schrieb er: „In love with @katrinbltzk“!

*Hach* Das sprühen doch die Liebesfunken! Wir wünschen dem Paar noch einen tollen Liebesurlaub!

© Instagram/Lionttv

19. November 2015

Die Fans lieben Timo's neue Freundin!

Längere Zeit hatte LIONT Angst seine neue Freundin Katrin Bautzik in der Öffentlichkeit zu zeigen, denn er befürchtete, dass seine Hater auch auf sie losgehen würden.

Aber nach einigen Wochen lässt sich feststellen: die Fans lieben Katrin! Durch LIONTs Bekanntmachung hat sie bei Instagram super viele Follower bekommen. Unter ihrem neuen Foto kann man eigentlich nur positive Kommentare lesen: „Du bist sooo hübsch“, „Diese Beine“, „Ich sterbe für ihre Figur“ und „Wow so wunderschön, ich finde Du und Timi seid füreinander geschaffen“.

© Instagram/katrinbltzk

Jetzt braucht sich Timo aka LIONT wohl keine Sorgen mehr um seine hübsche Freundin machen.

27. Oktober 2015

Darum hat LIONT der Öffentlichkeit seine Freundin DOCH gezeigt!

Eigentlich wollte LIONT seine neue Freundin Katrin komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten. Vor wenigen Wochen erklärte er dazu, dass er aus der Sache mit Dagi gelernt hätte und seine Neue deshalb auf keinen Fall zeigen möchte.

In den vergangenen Wochen teilte er immer wieder Fotos von sich, auf denen Katrin immer nur so halb zu sehen war. Wir konnten erkennen, dass sie blond und hübsch ist. Bis dahin dachten auch viele Fans, dass sie nicht mehr von der Unbekannten zu sehen bekommen und erfahren werden.

Doch dann erlebten wir die beiden total verknallt im Urlaub und Timo zeigte uns immer mehr von seiner Katrin. Aber warum entschied er sich plötzlich doch anders? Im Video erklärt er: "Das hat ein paar fast gravierende Gründe, und zwar, wurde viel zu viel darum gerätselt, wer jetzt meine Freundin ist und das ging mir echt auf die Nerven. Jedes Mädchen, das blond war, war auf einmal meine Freundin. Und ich hatte da keinen Bock mehr darauf, dass irgendwelche Mädchen vollgeschrieben werden, die überhaupt nicht meine Freundin sind!"

Weiter erklärt er, dass er dann mit Katrin darüber gesprochen hat und sie absolut kein Problem damit hatte, die Beziehung öffentlich zu machen. Das, ist auch deutlich daran zu erkennen, dass Katrins Instagram-Account, der für einige Zeit für Außenstehende gesperrt war, nun wieder zu erreichen ist. Hier zeigt sie auch wunderschöne Urlaubsbilder ...

Katrin B. ist die neue Freundin von LIONT © Instagram/katrinbltzk

Dreht er ein Video mit ihr?

Und jetzt, da alle wissen, wer Katrin ist, stellt sich natürlich eine ganz wichtige Frage: Wird sie in einem seiner Videos zu sehen sein? Feststeht: LIONT ist sich noch nicht ganz sicher. Auf der einen Seite sagt er, dass es eigentlich Sinn machen würde, Katrin näher vorzustellen und offenbar hätte auch sie kein Problem damit.

Doch, dass die Zwei in einem seiner nächsten Videos zu sehen sind, ist wohl eher unwahrscheinlich. Denn: "Wir wissen ja gar nicht, wie lange das mit uns läuft. Stell Dir mal vor ich mach jetzt ein Video mit der und übermorgen ist wieder alles vorbei. Ich will's natürlich nicht hoffen, aber lass uns das Ding doch mal ein bisschen älter werden", sagt er.

Seine Worte klingen im ersten Moment vielleicht etwas hart (denn wenn sich die beiden lieben, wird vermutlich nicht in wenigen Tagen alles vorbei sein), aber natürlich hat er auch recht, niemand weiß, was in den nächsten Wochen kommt.

Doch wir sind gespannt, wünschen den beiden weiterhin viel Glück und hoffen, Katrin und LIONT in den kommenden Monaten in einem lustigen Video zusammen zu sehen!

19. Oktober 2015

Katrin ist nicht wie Dagi!

Seitdem bekannt ist, dass Katrin Bautzik Timos neue Freundin ist, werden von vielen Fans und Hatern natürlich Vergleiche zwischen ihr und Dagi Bee gezogen. Einige finden, dass sie sich total ähnlich sehen, doch das geht Timo scheinbar auf die Nerven.

Denn erst kürzlich twitterte er: „Achso weil Katrin blond ist sieht sie aus wie Dagi. Alles klar, die sehen sich einfach null ähnlich haha.“

Findet ihr das Katrin und Dagi sich ähnlich sehen? Schreibt es in die Kommentare.

© Instagram/katrinbltzk - Instagram/Dagi Bee

17. Oktober 2015

So glücklich sind Katrin B. und Timo

Noch immer ist Timo mit seiner neuen Freundin Katrin Bautzik im Urlaub und genießt die warmen Temperaturen.

Fast schon täglich lässt er uns bei Snapchat an seinem Traumurlaub teilhaben und mittlerweile versteckt Katrin nicht mehr ihr Gesicht und zeigt, wie glücklich sie mit LIONT ist.

Die aktuellen Fotos zeigen, wie sehr das frischgebackene Pärchen die Zeit am Strand genießt. Und das schönste Bild ist wohl das neue Kuss-Foto.

© Snapchat/TheRealLiont

Und eines ist kaum zu übersehen: die BEIDEN tun sich anscheinend seeeehr gut!

15. Oktober 2015

Katrin Bautzik heißt Timos neue Freundin!

© Instagram/timis_minchen

Jetzt hat er sie doch gezeigt: Katrin Bautzik ist die neue Freundin von YouTuber LIONT. Und die Abiturientin ist ein richtiger Hingucker: Blonde Haare, strahlende Augen und ein bezauberndes Lächeln! HAMMER! Timo ist ein echter Glückspilz.

Eigentlich wollte er seine neue Freundin ja aus der Öffentlichkeit raushalten, aber bei so einem hübschen Mädchen kann man ihn verstehen, sein neues Glück wollte er dann doch mit den Fans teilen.

Vor Kurzem postete er ihren Namen auf seiner Facebook-Seite - als er sie über einem Bild verlinkte. Und die Person sieht dem Mädchen von den Snapchat-Videos sehr sehr ähnlich.

Nach der Verlinkung bekam Katrin so viele Follower, dass sie ihren Instagram-Account auf privat stellte. Können wir natürlich komplett nachvollziehen.

Wir hoffen stark, dass Katrin von Timo's Fans positiv angenommen wird und nicht mit Hater-Kommentaren zu kämpfen hat. Denn dafür gibt es keinen Grund!

Aber bisher freuten sich seine Follower sehr für das neue Liebes-Glück! Wir drücken die Daumen, dass das so bleibt. Denn Hater-Kommentare hat dieses Mädchen wirklich nicht verdient!

14. Oktober 2015

Traumurlaub mit neuer Freundin

Wow! LIONT und seine neue Freundin verbringen wirklich einen absoluten Traumurlaub. Während es in Deutschland immer kälter wird, lassen sich die frisch Verliebten die Sonne auf den Bauch scheinen. In einer super schönen Hotelanlage genießen sie ihre Zweisamkeit. Heute stand ein genialer Ausflug auf dem Programm - die beiden sind im Meer mit Delfinen geschwommen. OMG! Wie geil ist das denn?

Und das war nicht alles: Das Pärchen war auch schon Kamelreiten.

Obwohl die beiden erste seit kurzer Zeit zusammen sind, verbringen sie einen absoluten Traumurlaub! Timo scheint wirklich über Dagi hinweg zu sein und sein Leben wieder zu genießen.

Wie toll! Da bekommt man doch gleich wieder Fernweh!

12. Oktober 2015

LIONT schwebt auf Wolke 7!

Eigentlich wollte LIONT seine neue Freundin aus der Öffentlichkeit raushalten. Aber das fällt ihm immer schwerer, denn der YouTuber schwebt wirklich auf Wolke 7! Zu Beginn zeigte er nie das Gesicht seiner neuen Freundin. Doch jetzt verschickte er bei Snapchat auch Bilder von ihrem hübschen Lächeln.

© Snapchat/The Real Liont

Das sagen die Fans!

Seine Fans freuen sich total über die süßen Schnappschüsse aus dem Liebesurlaub. Vielleicht hätte LIONT mit einer andere Reaktion gerechnet. Immerhin hat auch ihn mal eine Hater-Welle erreicht, die ihm ganz schön zu schaffen gemacht hat - sogar bis hin zur Auszeit gefühlt hat. Und diese Hater-Welle hat er keinesfalls verdient. Die Kommentare für sein neue Liebesglück sind dagegn überwiegend positiv! Das freut uns!

„Sie tut dir gut. Ich mag sie.“, „die Bilder sind voll schön omg“ und „dich glücklich zu sehen ist das beste“, lauten nur einige Kommentare seiner Fans bei Twitter. Es ist wirklich toll zu sehen, wie viele ihm sein Glück gönnen!

10. Oktober 2015



Wer ist denn nun die Neue?!

Er macht es uns wirklich nicht leicht: Bilder, auf denen man ihr Gesicht nie erkennt, kryptische Herzchen-Hinweise und zuletzt die Info, dass die zwei schon im gemeinsamen Liebesurlaub herumturteln!

Doch nun ist es endlich soweit: Timo äußert sich zu diesem Mädchen !

© x

Kein Wunder, dass bei den vielen geheimnisvollen Hinweisen die Gerüchteküche die letzten Wochen nur so brodelte!

Doch nun ist es offensichtlich Timo selbst zu viel geworden! Bei Snapchat redet er Klartext:

"So Leute, das Mädchen, mit dem ich unterwegs bin, ist bestimmt nicht Dagi Bees Cousine!"

Denn dieses Gerücht hielt sich die letzten Tage am hartnäckigsten!

Nun sind wir immerhin ein bisschen schlauer ... aber WER SIE WIRKLICH IST, das bleibt wohl noch eine Zeit lang Timos Geheimnis. Wir gönnen es den beiden und wünschen Ihnen noch eine tolle Zeit im Urlaub!

6.Oktober 2015

LIONT: erste KUSS-Foto mit neuer Freundin!

Wie toll: LIONT ist wieder frisch verliebt! Erst gerade verschickte der YouTuber via Snapchat ein Kuss-Foto von ihm und der unbekannten Blondine. Ein eindeutiger Beweis, dass es jetzt offiziell sein könnte?

Wer das neue Mädchen an seiner Seite ist, will er aber noch nicht verraten, da er sie aus der Öffentlichkeit raushalten will.

Trotzdem scheint es ziemlich ernst zu sein, denn LIONT ist mit ihr gestern in den Urlaub geflogen. Dass er dort Urlaub machen wird, hatte er per Twitter schon verraten, allerdings nicht mit wem er hinfliegen wird.

Das ist doch wirklich eine Überraschung! Nun ging es für den 22-Jährigen in den ersten Liebes-Urlaub mit seiner neuen Freundin.

Wir freuen uns total für LIONT und wünschen den beiden eine erholsame und verliebte Zeit!

Wer ist das blonde Mädchen?

Nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin Dagi Bee, geht es LIONT endlich wieder gut. Der YouTuber ist gerade mit seiner Löwenkind-Tour in Deutschland unterwegs und genießt es total, auf der Bühne zu stehen.

Aber nicht nur der Kontakt zu seinen Fans scheint LIONT gut zu tun, sondern auch ein neues blondes Mädchen. Mit der zeigt er sich momentan immer wieder sehr vertraut bei Snapchat.

Ist LIONT wieder vergeben?

Hat er etwa eine neue Freundin? So scheint es zumindest, wenn man einigen Anzeichen trauen möchte.

Erst vor einigen Tagen twitterte der YouTuber zum Beispiel ein „K“ mit einem Herz. Ist das vielleicht ein Hinweis? Steht „K“ für den Anfangsbuchstaben seiner neuen Liebe?

Bei Snapchat verschickt LIONT auch einige verräterische Bilder. Er zeigt sich Arm in Arm mit dieser Blondine. Das Gesicht wird natürlich immer geschickt versteckt. Wer ist das mysteriöse Mädchen? Bisher verriet der 22-Jährige nur: Es ist „Ein Mädchen das keiner von euch kennt & auch nirgendswo im Internet aktiv ist!“

© Snapchat/TheRealLiont



Puh! Er macht es wirklich geheimnisvoll.

Fest steht, dass LIONT seine nächste Freundin auf jeden Fall vor der Öffentlichkeit geheim halten will. Das verkündete er bereits auf Younow. Aber wird das wirklich klappen? Wir sind gespannt, wie es weitergeht!