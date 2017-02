Liont: Seine Kunst-Figur Torsten Lotzenfecker ist zurück!

Schon länger hat YouTuber Liont nichts auf seinem Channel LIONTTV hochgeladen. Vor mehr als einem Monat versuchte er mit seiner Freundin Katrin ein Lebkuchenherz zu backen und führte uns mit einer Roomtour durch seine neue Wohnung. Seit dem ist nichts mehr passiert. Doch jetzt gibt es Neues von ihm. Na ja fast! Denn eigentlich gibt es Neues von Torsten Lotzenfecker. Torsten wer?

Wer ist Torsten Lotzenfecker?

Torsten ist eine Kunst-Figur, die sich Liont schon vor Jahren ausgedacht hat. Das verrückte an ihm? Irgendwie kann Torsten Liont nicht so richtig leiden! Bei YouTube fasst der zusammen, was Timo in den letzten Jahren eigentlich alles so falsch gemacht hat. "Leute, ich war echt eine Zeit lang weg, ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch kennt. Ich heiße Torsten Lotzenfecker, wohne in Nord an der Eich oder so was - ich weiß auch gar nicht mehr so genau." Weiter erzählt er, dass er drei Jahre lang an einem "asozialen Projekt in Lampukistan" beteiligt war.

Ja und jetzt hat sich Torsten mal wieder angeschaut, was Liont mit - wie er sagt - seinem Kanal angestellt hat. Und so wie es sich anhört, gefällt ihm, das was er sieht, überhaupt nicht. Liont selbst (also der richtige Liont, nicht Torsten) hatte vorher bereits bei Facebook angekündigt, dass Torsten ihn "töten" möchte. Heißt das jetzt, dass wir Liont nie wieder sehen werden?

Wie genau es mit Liont und seinem Kanal weiter geht und ob Torsten den Channel einfach komplett übernimmt, wird sich sicher bald herausstellen. . .

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger!