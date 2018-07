Lili Reinhart spricht erstmals über Beziehung zu Cole Sprouse

Christopher Polk/Getty Images for MTV

Bisher schwiegen die beiden "Riverdale"-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse über ihre Beziehung. Doch endlich hat Lili sich zu ihrer Liebe geäußert.

Lili Reinhart und Cole Sprouse: Erstes Statement zur Beziehung

Seit einiger Zeit ist bekannt: Lili Reinhart und Cole Sprouse sind nicht nur vor laufender Kamera Feuer und Flamme füreinander – die "Riverdale"-Stars sind auch im wahren Leben ein Paar. Im Gegensatz zu ihrer On-Screen-Liebe ist ihre private Beziehung allerdings nicht so einfach zu verfolgen: Die Schauspieler geben nur wenig von ihrem Leben in trauter Zweisamkeit preis. Und an diesem Entschluss gibt es offenbar auch nichts zu rütteln!

Lili Reinhart und Cole Sprouse: Angst vor Schlagzeilen

Im Interview mit "Harper's Bazaar" machte die Blondine noch einmal ganz deutlich: Sie denkt gar nicht daran, Details über ihr Privatleben auszuplaudern. "Ich bin nicht dazu bereit, über meine Beziehung zu sprechen", unterstrich die 21-Jährige gegenüber dem Magazin und zog eine klare Grenze: "Ich werde euch nicht meine Liebesgeschichte erzählen. Es ist im Moment einfach nicht angebracht." Ihre knallharte Einstellung habe auch einen guten Grund: Sie fürchte sich vor den Schlagzeilen.

Lili Reinhart und Cole Sprouse: Das geht Lili nah

Einige Spekulationen gehen dem TV-Star besonders nahe: Schwangerschaftsgemunkel, Gewichtsfragen und ihre Einstellung gegenüber Homosexualität. "Menschen werden immer etwas zu sagen haben. Das habe ich akzeptiert", so die Seriendarstellerin weiter. "Das heißt nicht, dass es nicht frustrierend ist, wenn sie das tun. Es prallt eben nicht einfach von mir ab", verteidigt sie ihre Strategie zur Vermeidung lästiger Schlagzeilen.

