Liebescomeback: Gigi Hadid und Zayn Malik knutschen in New York!

Sänger Zayn Malik und Model Gigi Hadid wurden von Paparazzi beim Küssen in den Strassen New Yorks fotografiert. Dabei haben sie sich erst vor gut einem Monat offiziell getrennt. Sind die beiden etwa wieder ein Paar?

Liebescomeback: Gigi Hadidi und Zayn Malik

Musiker Zayn Malik und Supermodel Gigi Hadid gaben im März ihre Trennung bekannt. Im Bösen scheinen die beiden ohnehin nicht auseinander gegangen zu sein. Gigi und Zayn verkündeten das Ende ihrer Beziehung mit rührenden und einfühlsamen Worten. „Ich werde für immer dankbar für die Liebe, Zeit und Lebenslektionen sein, die Zayn und ich miteinander teilten. Ich möchte nur das Beste für ihn und werde ihn weiterhin als Freund unterstützen, für den ich enormen Respekt und Liebe empfinde. Und was immer in der Zukunft sein soll, das wird sein“, teilte die blonde Schönheit damals via Twitter und ließ damit eine mögliche Wiederannäherung der beiden offen. Und tatsächlich soll es jetzt so gekommen sein. Die beiden wurden wieder knutschend in der Öffentlichkeit gesichtet, wie „DailyMail“ berichtet.

Eindeutige Knutsch-Bilder

Schon vor zwei Wochen heizten Gigi und Zayn die Gerüchte um eine Pärchenreunion an. Paparazzi-Fotos bewiesen: Zayn besuchte seine angeblich Verflossene in ihrem Apartment in New York. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht soll der Musiker Gigis Wohnung später wieder verlassen haben. Neue Bilder, die "Daily Mail" exklusiv vorliegen, beweisen jetzt: Da liegt tatsächlich noch Liebe in der Luft. Fotografen lichteten die Turteltauben in Manhatten ab, wo Zayn seiner Gigi einen Kuss auf die Lippen drückte. Die Bilder seht ihr hier.

Hat Zayn seine Gigi zurückerobert?

Im Radiointerview bei "On Air with Ryan Secrest" gab Zayn kürzlich zu: "Ich war so verliebt und dachte, ich würde den Rest meines und ihres Lebens mit ihr verbringen, so wie wir es alle denken! Ich dachte, ich würde sie immer lieben." Sieht ganz danach aus, als hätte der Sänger es tatsächlich geschafft seine Traumfrau zurückzugewinnen.