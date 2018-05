Liam Payne: So soll das One Direction Comeback werden!

Liam Payne ist mit One Direction der ganz große Durchbruch gelungen! Auch nachdem sich die Boyband 2016 getrennt hat, läuft es für die 1D-Mitglieder super. Im exklusiven Interview hat uns der "Familiar"-Sänger seine Comeback-Pläne verraten:

Liam Payne: "1D ist meine Vergangenheit und meine Zukunft."

Liam Payne gehört mit 17 Millionen Spotify-Stream im Monat zur den erfolgreichsten Musik-Acts der Welt! Das ehemalige One Direction Mitglied schafft es einen Hit nach dem anderen rauszuschmettern. Doch damit ist er nicht der Einzige! Auch für die anderen, ehemaligen 1D-Mitglieder Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn läuft es super im Musik Business. Im exklusiven BRAVO-Interview verriet Liam: "Ich freue mich, dass die anderen Boys auch so erfolgreich sind. Das heißt für mich, dass ich immer noch Teil der aktuell erfolgreichsten Boyband der Welt bin. Sie sind meine Vergangenheit und meine Zukunft. Es gab bisher nur drei Boybands, die so erfolgreich waren." Wie der "Familiar"-Sänger über seine Band-Kollegen spricht lässt jedes 1D-Herz höher schlagen!

Liam Paynes One Direction Konzert-Pläne

Und jetzt haltet euch fest! In einem englischen Interview mit #Legend hat Liam Payne außerdem verraten, wie er sich die Zukunft von One Direction vorstellt – und wir lieben seine Idee: "Der einzige Weg, wie wir unseren Erfolg jetzt noch toppen könnten, ist ein fettes Konzert zu schmeißen in dem wir alle Gegeneinander singen, aber trotzdem in einer Band sind. Mitten in einem Song würde dann plötzlich Niall Horans "Slow Hands" kommen und wir würden alle mitmachen – das wär der witzigste shit ever!" – aaaaaaaaaaaaaaaaah, was?! Ein One Direction Comeback-Konzert? Da hätte sicher niemand etwas gegen ;-)

Liam Payne: "Wir sind wie Brüder"

Weiter verriet das ehemalige One Direction-Mitglied: "Wir sind wie Brüder – also wäre das ein brüderlicher Wettstreit. Die Jungs mit so unterschiedlichen Sound rauskommen zu sehen, war wirklich aufregend." Und wie – auch Fans feiern die neuen Songs von Niall, Harry, Louis, Zayn und Liam! In Liams Augen haben alle eine kleine Auszeit gebraucht, um dann über sich hinauszuwachsen. In unseren Augen sind wir nach zwei Jahren wirklich bereit für eine 1D-Reunion!