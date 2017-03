Liam Payne & Cheryl Fernandez-Versini: Das Baby ist da!

Liam Payne und Cheryl Fernandez-Versini sind Eltern eines Jungen geworden! Nicht die erste gute Nachricht, mit der uns das Paar seit Monaten immer wieder überrascht. Vor etwas mehr als einem Jahr sind die beiden Musiker zusammengekommen. Angeblich kannten sie sich schon länger, gefunkt hat es dann aber erst im letzten Jahr.

Liam Payne & Cheryl Fernandez-Versini: Darum musste alles so schnell gehen!

Kurze Zeit später sprachen Liam Payne und Cheryl Fernandez-Versini schon von Verlobung und Hochzeit. Und spätestens jetzt dürfte jedem klar sein, wieso es so schnell gehen musste. Als bekannt wurde, dass die Zwei einen Schritt weiter gehen möchten, war Cheryl offenbar schon längst schwanger!

Liam Payne & Cheryl Fernandez-Versini: Ihr Sohn hat noch keinen Namen!

Anfang März 2017 gaben Liam Payne und Cheryl Fernandez-Versini bekannt, dass sie Eltern werden. Letzte Woche war es dann so weit. Am Mittwoch kam das erste Kind der beiden zur Welt. "Meine engen Freunde und die Familie wissen, es gibt selten Momente, in denen ich völlig sprachlos bin. . . wow! Ich bin unfassbar glücklich unser kleines Baby auf der Welt begrüßen zu dürfen. Ein Moment, den ich niemals mehr vergessen werde und der schon jetzt meine schönste Erinnerung ist...", schrieb Cheryl bei Instagram zu einem Foto, auf dem Liam den kleinen Jungen im Arm hält.

Noch hat er keinen Namen, doch Liam Payne und Cheryl Fernandez-Versini werden, sobald sie einen passenden gefunden haben, diesen mit uns teilen. Bis dahin lassen wir die Drei einfach weiter auf Wolke 7 schweben ;)

On Wednesday 22nd March Liam and I became parents to an incredibly beautiful, healthy baby boy, weighing 7lb 9 and looking like a dream. Although he still doesn't have a name he is already stealing hearts. We are all madly in love and overwhelmingly happy with our little arrival. Happy Mother's Day to all the mothers around the world. A day that now has a different meaning to me forever 💙 Ein Beitrag geteilt von Cheryl (@cherylofficial) am 25. Mär 2017 um 13:25 Uhr

28. Juni 2016

Liam Payne & Cheryl Fernandez-Versini: Sind die beiden wirklich verlobt?

Liam Payne und Cheryl Fernandez-Versini sind gerade einmal seit einem halben Jahr zusammen. Trotzdem möchte der Ex-"One Direction"-Hottie die Sängerin am liebsten schon jetzt heiraten und den Rest seines Lebens mit ihr verbringen.

Sind Liam & Cheryl verlobt?

Angeblich soll der Ex-"One Direction"-Hottie der Sängerin einen Antrag gemacht haben. Wie die "Daily Mail" berichtet, wurde Liam nicht nur dabei erwischt, wie er den Ring gekauft hat - inzwschen wurde Cheryl auch schon mit dem fetten Klunker an der Hand gesichtet. Angeblich soll es sich um einen Ring mit schwarzen Diamanten und Rubinen handeln. Klingt ziemlich teuer!

Ein von Liam Payne (@fakeliampayne) gepostetes Foto am 11. Mai 2016 um 5:06 Uhr

Der Altersunterschied stört die beiden nicht!

Mit dieser Aktion dürfte er jetzt auch die letzten Zweifler (Freunde von ihm und auch wir waren uns nicht wirklich sicher) überzeugt haben, dass er sich auch nicht von zehn Jahren Altersunterschied von einer Hochzeit abbringen lässt.

Für Cheryl ist es dann jetzt übrigens die dritte Ehe! Ein gutes Zeichen? Na ja . . . immerhin sagt man ja: "Alle guten Dinge sind drei?!"

16. März 2016

Wollen die beiden wirklich heiraten?

Schnell, schneller, Liam Payne! Der "One Direction"-Schnuckel ist gerade einmal ein paar Wochen mit der 10 Jahre älteren (!!!) Cheryl Fernandez-Versini zusammen, schon möchte er die Sängerin heiraten.

Also am liebsten möchten wir Liam ja gern direkt fragen, ob er sich wirklich - also WIRKLICH - sicher ist, dass Cheryl die Richtige für ihn ist. Ein Nahestehender hatte offenbar die gleiche Idee und hat Liams Antwort gegenüber dem "Heat"-Magazin ausgeplaudert.