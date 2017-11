Liam Hemsworth und Miley Cyrus: Endlich verheiratet?

Liam Hemsworth und Miley Cyrus - sind die beiden endlich verheiratet? Derzeit brodelt mal wieder die Gerüchte-Küche. Angeblich tragen die beiden Mega-Stars neue und völlig identische Ringe an den Fingern. . .

Liam Hemsworth (27) und Miley Cyrus (24) haben sich gesucht und gefunden. Egal, wo Liam über seine Verlobte spricht, (TV, Interviews. . .) er bekommt immer dieses Funkeln in den Augen. Und auch Miley könnte nicht glücklicher sein. Im Interview mit der "The Sun" erklärte sie neulich: "Mit Liam habe ich zu mir selbst gefunden. Ich habe keine Ahnung, was in den nächsten drei Jahren passieren wird. Aber wenn es möglich ist, noch glücklicher zu sein als jetzt, dann bin ich dabei." O-M-G - wie süß ist das denn?

Liam Hemsoworth und Miley Cyrus: Heimliche Hochzeit?

Schon im letzten Jahr vermuteten Fans und sämtliche Klatschportale, dass Liam Hemsworth und Miley Cyrus heimlich geheiratet haben könnten. Vor kurzem bestätigte Miley allerdings, dass es ihr nichts ausmacht, noch ein wenig zu warten. Doch jetzt das: Miley und Liam tragen seit Neustem passende Ringe an ihren linken Händen. Ist das eindeutig genug, um den beiden direkt eine Glückwunsch-Karte zu schreiben?