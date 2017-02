Eric Stehfest: Alle Infos zu seiner Frau Edith, seinem Kind und seinem Job!

Eric Stehfest: Das ist sein Kind Aaron

O-M-G! Sind die zwei süß!!! Seit April ist GZSZ- und "Let’s Dance 2016"-Star Eric Stehfest stolzer Papa. Eigentlich hält der 27-jährige Schauspieler sein Privatleben streng geheim und postet auf seinem Instagram-Account nur Bilder vom GZSZ-Set oder aus seinen anderen Projekten. Doch ein berührendes Foto vom stolzen Papa und seinem zuckersüßen Sohn lässt die Herzen seiner treuen Fans jetzt schmelzen!

Auf der Suche nach... TRIEB SCHENK DIR EIN LÄCHELN Ein Beitrag geteilt von Eric Stehfest (@ericstehfest) am 25. Jun 2016 um 12:53 Uhr

In einem Tuch umwickelt trägt Eric Stehfest seinen drei Monaten alten Schatz ganz dicht an seiner Brust. Stolz posiert der GZSZ-Papa vor einem traumhaften Sonnenuntergang und schreibt unter das Bild "Auf der Suche nach... TRIEB SCHENK DIR EIN LÄCHELN" Ganz klar: Das Lächeln zaubert ihm tagtäglich sein kleiner Aaron auf die Lippen. Es ist übrigens das erste gemeinsame Kind von Eric und seiner Frau Edith Stehfest.

Let’s Dance 2016: Eric Stehfest kennt seine Frau Edith erst seit einem Jahr!

Gerade spricht gefühlt ganz Deutschland über Eric Stehfest. Vor allem seine grandiose Leistung bei "Let's Dance" beeindruckt viele. Millionen "Gute Zeiten, schlechten Zeiten"-Fans lieben den Schauspieler vor allem wegen seiner Rolle als Chris Lehmann, die zwar ab und zu mal ins Fettnäpfchen tritt, dafür aber ein riesiges Herz hat.

Jetzt gibt es allerdings noch zwei weitere Gründe, warum Eric in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Gerade wurde bekannt, dass seine Frau (niemand wusste, dass Eric verheiratet ist) ein Kind von ihm bekommen hat. Der gemeinsame Sohn kam vermutlich vor ca. zwei Wochen zur Welt.

Im Interview mit dem "Ok"-Magazin schafft er dann auch noch die Gerüchte aus der Welt, er wäre bereits seit zwei Jahren verheiratet. In Wahrheit ist es erst seit einem Jahr! Krass! "(...)Außerdem stimmt es auch nicht, dass ich seit zwei Jahren verheiratet bin. Edith und ich kennen uns erst seit etwas mehr als einem Jahr und sind seit dem 2. November 2015 verheiratet", verrät er gegenüber dem Magazin.

So, so! Bei Edith und ihm ging das alles wirklich rasend schnell. Kurz, nachdem sie sich kennengelernt haben, muss sie schwanger geworden sein. Letztes Jahr im November gaben sie sich dann das Ja-Wort.

Sein Buch "9 Tage wach" erscheint am 30. März 2017

Bei "Let’s Dance" und GZSZ läuft Eric Stehfest quasi immer zu Höchstform auf. Und jetzt wird er auch noch zum stolzen Buchautor: Denn am 30. März 2017 erscheint sein autobiographischer Roman "9 Tage wach". Und da erzählt unser Eric von einem Kapitel, das nur die Wenigsten von ihm wissen: Denn Eric Stehfest war als Jugendlicher schwer drogenabhängig!

Der Titel ist deshalb kein Zufall: Denn tatsächlich war der GZSZ-Star einmal "9 Tage wach": An dem heftigen Drogenrausch zu jener Zeit wäre er fast gestorben. Zum Glück hat Eric rechtzeitig den Absprung geschafft und ist jetzt schon viele Jahre clean. In seinem Buch erzählt er jetzt ganz erhlich vom dunkelsten Kapitel in seinem Leben. Garantiert harter Stoff, den uns Eric uns mit seinem Buch servieren wird!

Diese Drogen hat Eric Stehfest in seiner Jugend genommen!

Wenn man Eric Stehfest heute bei GZSZ oder "Let’s Dance" sieht, kann man kaum glauben, dass er früher eine lange Zeit schwer drogenabhängig war! Mit 12 Jahren hat er das erste Mal Bong geraucht und wurde von seinen Freunden akzeptiert: "Ich habe einfach gedacht, wenn ich das gut mache, dann werde ich akzeptiert und das Blöde war: Ich wurde akzeptiert", so Eric im Interview mit RTL.

Tatsächlich hatte der GZSZ-Star eine sehr schwere Kindheit, musste ohne Vater aufwachsen und ständig umziehen. Die Drogen war das letzte Mittel gegen seine Einsamkeit: "Ich habe aus einem Haufen Scheiß-Probleme einen schönen Tag gemacht.“ Als er irgendwann fast täglich Crystal Meth nahm, wurde ihm irgendwann klar, dass es so nicht weitergehen kann.

In einer Klinik machte der GZSZ-Star einen kalten Entzug. Fast 1,5 Jahre brauchte Eric Stehfest, um seine Drogensucht zu besiegen. Doch heute ist unser Serien-Liebling seit fast fünf Jahren clean. In seinem Buch "9 Tage wach", das am 30. März 2017 erscheint, will er nicht nur offen über seine lange Sucht sprechen, sondern auch andere Menschen aufrütteln.

So sieht Eric als Frau aus

Für die heutige Performance zu dem Song "Welcome to Burlesque" von Cher schlüpft Eric in die Rolle einer 20er Jahre-Diva. Ziemlich mutig! Aber als Schauspieler dürfte ihm die Verwandlung alles andere als schwer gefallen sein.

Eric im Burlesque-Look

Auf seinen Auftritt freuen wir uns also besonders!

15. April 2016

Steigt GZSZ-Star Eric Stehfest jetzt aus?

Vor einigen Tagen waren wir unglaublich überrascht, als wir erfuhren, dass GZSZ- und Let's Dance-Liebling Eric Stehfest Vater werden soll. Denn bisher hat der Schauspieler nicht viel über sein Privatleben verraten.

Letzten Freitag bekam der "Super-Tänzer", der in den letzten Wochen immer unglaublich gelobt wurde und sogar nach einem Tanz dreimal 10 (!) Punkte bekam, negative Kritik. Joachim Llambi fand seinen Tanz nicht perfekt genug.

Ist das Baby schon da?

Jetzt könnte der Grund für seine scheinbare Unkonzentriertheit feststehen. Angeblich soll seine Freundin zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Geburt gewesen sein. Ja und jetzt ist das Baby angeblich sogar schon da!!! Ein Freund von Eric hat die wundervolle Nachricht gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigt.