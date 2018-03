"Let's Dance" 2018: Alle News zur 11. Staffel

Endlich ist es wieder so weit: Ab dem 9. März startet die elfte Staffel von "Let's Dance" 2018! 14 Stars haben gemeinsam mit ihren Tanzpartnern die Chance, "Dancing Star 2018" zu werden. Doch wer wird sich in die Herzen der Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, tanzen? Spannend bleibt auch noch, welche Stars dieses Jahr gegeneinander kämpfen werden. Alle Infos zur elften Staffel findest du hier!

Bruder-Battle! Welcher Lochi hat die Nase vorn?

Mega-Spannung bei "Let's Dance"! 14 Kandidaten kämpfen jeden Freitag um den Sieg. Tanzen, schwitzen, hoffen! Doch zwei fighten ganz besonders gegeneinander. Bruder gegen Bruder, Zwilling gegen Zwilling, Lochmann gegen Lochmann! Roman oder Heiko? Wer wird weiter kommen als der andere? Wer wird am Ende der Show vielleicht sogar siegen? Wir checken, wer die besseren Karten hat!

"Let´s Dance" 2018: Mit diesen Tänzen eröfnnen die Lochis und Co. die Tanzfäche!

Heute geht es los! Um 20:15 Uhr startet auf RTL die elfte Staffel von "Let's Dance" Mit dabei die musikalischen Zwillinge Roman und Heiko Lochmann, auch als "Die Lochis", bekannt. Nun steht fest, mit welchen Tänzen die Stars das Tanzparkett eröffnen.

Die Lochis: Roman und Heiko sind bei "Let's Dance" 2018 dabei!

Wer hätte das gedacht? Die musikalischen Stars Heiko und Roman Lochmann sind bei der 11. Staffel von "Let's Dance" dabei. Und das die Lochi-Zwillinge so große Lust aufs Tanzen haben, hat auch einen ganz besonderen Grund . . .

Auch 2018 bilden Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi die Jury MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Regeln bei "Let's Dance" sind einfach: Das Tanzpaar, das nach der Bewertung durch die dreiköpfige Jury sowie die Anrufe der TV-Zuschauer die wenigsten Gesamtpunkte erhalten hat, ist ausgeschieden. Dazu wird jedoch zunächst jeder Tanz von Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi mit einer Wertung von 1 bis 10 Punkten beurteilt. Ein Paar kann somit maximal 30 Punkte pro Tanz erreichen. Dieses wird dann in eine Rangliste von 1 bis 14 umgerechnet - zumindest solange noch alle 14 Paare an der Show teilnehmen. Anschließend haben auch die Zuschauer die Chance abzustimmen. Diese Ergebnisse werden dann auf die gleiche Weise in eine Rangfolge umgerechnet und mit den Jury-Stimmen addiert. Das Paar mit den wenigsten Gesamtpunkten scheidet aus.

Fest steht bisher, dass die elfte Staffel von "Let's Dance" ab dem 9. März jeden Freitag um 20:15 auf RTL laufen und das Finale am 7. April 2018 stattfinden wird. Auch, dass die Stars wie auch im letzten Jahr wieder komplett ausgetauscht werden. Einige der Profitänzer sind hingegen auch in dieser Staffel wieder mit von der Partie. Außerdem wird es dieses Jahr eine große Überraschung geben: Denn nicht Sylvie Meis, die erfolgreich acht Jahre lang an der Seite von Daniel Hartwig die Show moderierte, wird die Zuschauer durch die elfte Staffel führen. Sondern Sängerin, Moderatorin und Influencerin Victoria Swarovski. Damit möchte sie ihren eigenen Weg gehen und sich nicht auf den Erfolg des Familienunternehmens ausruhen. Sie selbst holte sich 2016 gemeinsam mit Profitänzer Erich Klann den "Dancing Star"-Titel. Von da an ging ihre eigene Kariere steil bergauf, sie saß nicht nur 2017 gemeinsam mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jubiläumsausgabe von "Das Supertalent", sondern veröffentlichte auch noch im gleichen Jahr die Ballade "My Heart is Your Heart". 2017 heiratete sie zudem den Münchner Immobilien-Investor Werner Mürz und sorgte so mit ihrer Traumhochzeit für großes mediales Aufsehen. Mal sehen, ob sie auch durch "Let´s Dance" ihre Karriere weiter pushen kann und somit in die Fußstapfen der beliebten und erfolgreichen Sylvie Meis treten wird.

Daniel Hartwig und Victoria Swarovski führen die Zuschauer durch die Show MG RTL D / Stefan Gregorowius

Den Eröffnungstanz wird das Gewinnerpaar vom letzten Jahr Gil Ofarim und Ekaterina Leonova aufs Parkett legen. Das wird der erste gemeinsame Auftritt sein, nachdem heiße Gerüchte aufgestellt wurden. Denn Gil Ofarim und Ekaterina Leonova sollen während der letzten Staffel eine Affäre gehabt haben. Auch wenn sie das energisch von sich wies, sorgt dieses Gerücht noch immer für Aufsehen. Wir sind gespannt, wie das Aufeinandertreffen ausfallen wird und wie sie als (Tanz-)Paar ihren Gewinnertanz aufführen werden.

Ekaterina Leonova und Gil Ofarim in Action MG RTL D / Arya Shirazi

Welche Stars dieses Jahr um den Titel "Dancing Star 2018" kämpfen dürfen bleibt spannend! Mal sehen, ob auch sie dieses Jahr für mächtig Gerüchte sorgen werden und ob es Backstage ordentlich Beef geben wird. Wir sind schon total in Vorfreude auf die elfte Staffel und hoffen, dass es dieses Jahr wieder genauso interessant wird, wie die vergangenen Jahre. :)