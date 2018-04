"Let's Dance" 2018: Alle Infos zu Folge 4!

In der 4. Folge von Let´s Dance, müssen die Promis und ihre Profitänzer ihr Können zum Sound der 90er Jahre unter Beweis stellen. Der Traum „Dancing-Star“ 2018 zu werden, rückt für Roman Lochmann, Jimi Blue und Co. immer näher. Die große Überraschung: In dieser Show müssen die Prominenten nicht nur einen Tanz einüben, sondern sich auch in einem „Boys-Girls-Battle“ behaupten. Doch eine Überraschung kommt selten allein: Pop-Queen Kylie Minogue wird zu Gast bei „Let´s Dance“ sein und einen ihrer Songs live performen!!! Doch ein Promi muss leider aussetzen und kann den mega Star Kylie nicht erleben. Wer das ist? Das und noch vieeeles mehr erfahrt ihr hier!

Das werden die Promis in Show 4 tanzen:

Da ein Star in dieser Show eine kleine Tanzpause einlegen wird, ergeben sich diesmal insgesamt zehn Einzeltänze:

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht möchte zusammen mit Renata Lusin mit einem Tango zu „Insomnia“ von Faithless glänzen.

Unternehmerin Judith Williams und Erich Klamm zeigen einen Quickstep zu „All That She Wants“ von Act of Base.

Social Media Star Roman Lochmann und Katja Kalugina tanzen den Contemporary zu „As Long As You Love Me“ von den Backstreet Boys.

Schauspielerin Julia Dietze und Massimo Sinató legen einen Salsa zu „Bailamos" von Enrique Iglesias hin.

Moderator Ingolf Lück und Ekaterina Leonova bringen große Gefühle mit einem Contemporary zu „Out Of The Dark“ von Falco ins Studio.

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Stehen und Christian Polanc präsentieren den Tango zu „Go West“ von den Pet Shop Boys.

Moderator Thomas Hermanns und Regina Luca tanzen die Rumba zu „Save The Best For Last“ von Vanessa Williams.

Flott geht es bei Moderatorin Charlotte Würdig und Valentin Lusin zu. Sie tanzen den Jive zu „Alles Nur Geklaut“ von „Die Prinzen“.

TV-Koch Chakall, der sich in der letzten Show gegen Heiko Lochmann durchsetzte, tanzt diese Woche gemeinsam mit Marta Arndt einen Wiener Walzer zu Have You Ever Really Loved A Woman" von Bryan Adams. Und hofft so, sich vor dem Zittern um den Einzug in die Nächste Show zu drücken.

AWZ-Schauspieler Bela Klentze und Oana Nechiti tanzen eine Rumba zu „You“ von Ten Sharp.

Barbara Meier setzt in Folge 4 aus!

Barbara Meier musste in dieser Woche leider einen krassen Schock über sich ergehen lassen. Ihre Oma ist im Alter von 90 Jahren am Dienstagmorgen verstorben. Aus diesem Grund wird das Model einmalig in der vierten Liveshow von Let's Dance“ aussetzen. Ihre Familie braucht sie jetzt. Barbara erklärt: "Es tut mir unglaublich leid, dass ich in dieser Woche nicht bei „Let's Dance“ tanzen kann, ich habe mich sehr auf diesen Tanz gefreut. Ich möchte nach dieser schrecklichen Nachricht aber natürlich jetzt bei meiner Familie und für meine Eltern da sein. Meine Oma war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich möchte ihr jetzt die letzte Ehre erweisen. Ich freue mich aber sehr, dass ich in der nächsten Woche wieder bei Let's Dance dabei sein darf.“

Die Promis müssen gleich zweimal ran!

Ein Tanz ist nicht genug. Denn zur 90er Jahre Musik dürfen die Stars gleich zweimal das Parkett stürmen. Und zwar im großen „Boys vs. Girls Battle.“ Dabei treten die Promis in zwei Teams (Jungs und Mädchen) gegeneinander an. Für jedes Team vergibt die Jury ihre Punkte. Gewonnen hat das Team, welches am meisten Punkte von der Jury bekommt. Die Girls treten mit „Ich Find Dich Scheiße“ von Tic Tac Toe an. Die Boys tanzen zu „Boombastic“ von Shaggy.

Kylie Minogue performt live bei „Let's Dance“

Den Opening-Tanz wird am Freitag diesmal keine geringere als Kylie Minogue übernehmen! Diesen wird sie zu ihrem eigenen Hit „Dancing“ live performen.

Roman Lochmann muss ohne seine bessere Hälfte auskommen!

Roman und Heiko Lochmann („Die Lochis“) sind normaler weise nie ohneeinander zu sehen. Doch diesmal muss Roman leider ohne seinen Zwillingsbruder auskommen. Denn während Heiko in der dritten Show leider ausschied, darf sich Roman weiterhin beweisen. Dafür legt er sich krass ins Zeug. So wie heute: Zuerst flog er am Morgen nach ganzen vier Stunden (!) Schlaf von München nach Köln um schnell ein letztes Mal für die vierte Liveshow zu trainieren. Danach flog er von Köln nach Berlin, um rechtzeitig beim Echo auf den roten Teppich zu stehen. Und das alles an einem Tag!! Wir wissen nicht, wie er das alles unter einen Hut bekommen kann. Eins wissen wir aber: Er möchte sich unbedingt von Show zu Show verbessern und am Ende den „Dancing-Star“ 2018 abräumen! Wir drücken ihm weiterhin ganz fest die Daumen!

Noch weitere Highlights könnt ihr am Freitagabend um 20:15 auf RTL sehen. Einschalten lohnt sich!

