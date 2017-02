Let's Dance 2017 geht los! Ab dem 24. Februar wird auf RTL wieder das Tanzbein geschwungen. Alle News zu den Kandidaten, der Jury und den Tänzen der zehnten Staffel findest Du hier!

Let's Dance 2017: Dieser Promi hat abgesagt!

Let's Dance 2017 ist nicht mehr weit entfernt. Am 24. Februar trauen sich die Kandidaten wieder aufs Tanzparkett und stellen sich vor die Jury um Joachim Llambi. Eine Promidame hätte dazu ebenfalls die Chance gehabt. Sie hatte jedoch, schlicht und ergreifend, keine Lust: Patricia Kelly!

Im Interview mit Bunte.de verriet das Kelly Family Mitglied, dass RTL sie für Let's Dance 2017 angefragt hatte, sie jedoch ablehnte. "Ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen. Also ich muss nicht alles mitnehmen, weil ich bin nicht so der draufgängerische Typ wie einige miner Geschwister." Als Kandidaten bei Let's Dance werden wir Patricia also in naher Zukunft wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Zumindest eine Kelly hat ihre tänzerischen Fähigkeiten bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 2011 gewann Maite Kelly mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc bei Let's Dance.

Let's Dance 2017: Tänzer rausgeworfen!

Mega Schock für Let's Dance Tänzer Ilja Russo: RTL hat den Ex-Freund von Teilnehmerin Nastassja Kinski rausgeworfen! Wie "Bild am Sonntag" berichtet, hat Russo für Let's Dance 2017 keinen neuen Vertrag erhalten!

Wurde Russo seine Romanze mit Ex-Kandidatin Kinski zum Verhängnis? Vermutlich: "Manche Tänzer passen besser zu uns als andere", verriet ein Produktionsmitarbeiter. Ilja Russo zeigt sich von seinem Show-Aus derweil ziemlich betroffen: "Ich finde die Entscheidung von RTL schade, ich habe so viel für Let's Dance getan."

Let's Dance 2017: Kandidaten stehen fest!

Die Let's Dance Kandidaten für die neue Staffel stehen, laut der BILD-Zeitung, fest. 2017 ist das Teilnehmerfeld wieder schön gemischt und neben Promi-Damen wie Ann-Kathrin Brömmel, die Freundin von Weltmeister Mario Götze, sind auch Stars wie der Sänger Gil Ofarim dabei. Doch das waren natürlich noch nicht alle Teilnehmer.

Let's Dance 2017: Wer sitzt in der Jury?

Die Jury bei Let's Dance 2017 bleibt die alte. Demnach bewerten erneut Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales die Tänze der Stars. Auch bei den Moderatoren hat sich nichts getan: Weiterhin führen Sylvie Meis und Daniel Hartwich durch die RTL-Show.

Wann beginnt Let's Dance 2017?

Let's Dance 2017 Start ist am 24. Februar auf RTL. Die Tanzshow beginnt dieses Mal jedoch mit einer ganz besonderen Folge. In dieser lernen die Kandidaten ihre Tanzpartner zum ersten Mal kennen. Demnach sind für die Teilnehmer keine wochenlangen Vorbereitungen mit dem richtigen Partner mehr möglich. Das wird bestimmt für Spannung sorgen, da die Kandidaten mit ihrem Lehrer weniger Zeit haben, um den richtigen "Groove" zu finden.

Let's Dance: Was machen die Gewinner heute?

