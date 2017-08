LeFloid gehört mit über 3 Millionen Abonnenten (Stand: 08/17) zu den erfolgreichsten YouTubern Deutschlands. Mit bürgerlichem Namen heißt er übrigens Florian Mundt. Du willst noch mehr über den YouTuber wissen? Hier erfährst Du alle Infos über LeFloid.

LeFloid: Alle Infos über den Youtuber

Geboren wurde Florian Mundt am 1. Oktober 1987 in Berlin. Sein Abitur machte der YouTuber 2008 in Storkow an der Europaschule. Anschließend studierte er Psychologie und Rehhabitilationspädagogik an der Berliner Humboldt-Universität. Nebenbei engagierte er sich als Berater für Jugendliche, die unter seelischen Problemen leiden.

Neben seinen zahlreichen Tätowierungen, sind auch die Narben am rechten Arm zu seinem Markenzeichen geworden. Die hat er wegen diversen fehlerhaften OPs leider bekommen.

Ein Beitrag geteilt von LeFloid (@lefloid) am 9. Aug 2017 um 1:46 Uhr

LeFloid auf YouTube

Auf seinem Hauptkanal thematisiert er aktuelle Ereignisse und Nachrichten, die besonders Jugendliche ansprechen. Dabei handelt es sich meistens um Schlagzeilen, Sensationen und Skurrilitäten. LeFloid will mit seinem Format "LeNews" vor allem unterhalten, was ihn von klassischen Nachrichtensendungen unterscheidet. Dadurch steht er aber auch immer wieder in der Kritik: Er wurde sogar mehrfach wegen Verbreitung von Falschmeldungen beschuldigt.

Aber natürlich gibt es überwiegend positive Kritik: LeFloid wurde mehrfach mit Awards ausgezeichnet - unter anderem auch für zwei Videobeiträge über Mobbing.

LeFloid: Hier geht es zu seinem YouTube-Kanal.

LeFloid hat sich mit seiner Freundin verlobt

Über ein Thema schweigt der YouTuber normalerweise: sein Privatleben. Vor allem seine Freundin Ina will der 29-Jährige so gut es geht aus der Öffentlichkeit raushalten. Doch diese tolle Neuigkeit konnte LeFloid dann doch nicht für sich behalten. Via Instagram verkündet er stolz seine Verlobung. "Sie hat ja gesagt", schreibt er zu diesem Bild. Le Floid ist mit seiner Ina schon seit 12 Jahren zusammen. Nun soll eine Hochzeit ihre Liebe krönen. :)

Sie hat ja gesagt! #justmarried Ein Beitrag geteilt von LeFloid (@lefloid) am 4. Aug 2017 um 5:52 Uhr

LeFloid hat Haustiere

"Meine Freundin hat vor sieben Jahren dafür gesorgt, dass wir uns zwei japanische Zwergwidder-Kaninchen angeschafft haben. Für sie war damals nur wichtig, dass sie Schlappohren haben und niedlich sind. Ich muss aber zugeben, dass ich von den Kaninchen begeistert bin. Ich wusste vorher nicht, dass die Tiere so menschenbezogen und clever sein können.", schwärmte der YouTuber in einem Gespräch mit vip.de.

Seine flauschigen Kumpels zeigt der 29-Jährige auch gerne auf seinem Instagram-Kanal.

SUMMER AND SOME BUNNIES!!! ...hmmm... Hab ich mir zwar anders vorgestellt, aber das geht auch... Ein Beitrag geteilt von LeFloid (@lefloid) am 27. Jun 2016 um 9:33 Uhr

Einfach mal 'ne Runde zusammen abhängen und chillen. 🐰🙆🏻‍♂️ Einen schönen Oster-Sonntag euch allen! 🐣 Ein Beitrag geteilt von LeFloid (@lefloid) am 16. Apr 2017 um 2:17 Uhr

LeFloid wünscht sich einen Hund

LeFloid hat aber nicht nur ein Herz für Kaninchen. Der Web-Star wünscht sich auch noch einen Hund, wie er im Gespräch mit vip.de verriet: "Ich finde Tiere cool, die agil sind. Ich mag Hunde sehr gerne. Später will ich unbedingt ein oder zwei Hunde haben, aber erst mit Haus und Grundstück." Sobald er einen Hund oder andere Haustiere sieht, muss er ein Foto machen.

Pure Glückseligkeit!!! Ein Beitrag geteilt von LeFloid (@lefloid) am 1. Feb 2017 um 12:14 Uhr

LeFloid liebt auch Katzen