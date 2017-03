Laura Maack: Infos, Größe, Haare, Freund über die Berlin – Tag und Nacht-Darstellerin

Laura Maack spielt in der RTL II-Serie Berlin - Tag und Nacht die Rolle der Paula Habich. Hier erfährst Du alles, was Du über sie im echten Leben wissen willst.

Laura Maack: Größe

Die Berlin - Tag und Nacht Darstellerin ist ziemlich groß! Eine genaue Körpergröße von Laura Maack ist zwar nicht bekannt, wir schätzen sie aber auf ca. 1,80 m. (BRAVO Online hat sie schon mal getroffen.)

Laura Maack: Freund /Beziehung

Im April 2015 heizte Laura Maack mit einem Knutschfoto die Gerüchte an, dass sie mit Patrick G. Boll zusammen ist. Doch die Beziehung von den beiden BTN-Darstellern war lediglich ein Aprilscherz. Es ist nicht bekannt, ob Laura Maack einen Freund hat.

Laura Maack: Abgenommen

Die BTN-Darstellerin hat im letzten Sommer ihre Fans mit einem Schnappschuss überrascht. Auf dem Foto sieht es so aus, als hätte Laura Maack deutlich abgenommen. Ist das Foto einfach aus einer sehr günstigen Perspektive geschossen, oder hat BTN-Paula wirklich so viel abgenommen? Darüber rätselten ihre Follower... Sie selbst hat sich dazu nie geäußert. So oder so: Laura Maack sieht klasse aus - und für seine Kurven muss man sich ohnehin nicht schämen.

Laura Maack: Fakten über die BTN-Darstellerin:

Laura Maack ist in Hamburg geboren, wohnt jetzt aber in Berlin.

Sie liebt Hunde! Ihr Wuffi "Mucki" ist ihr unheimlich wichtig.

Laura Maack mag es bunt - seit Jahren experimentiert sie mit ihren Haaren.

Der BTN-Star mag KEINE Schlagermusik.

Beim Make-up ist ihr ein Lidstift sehr wichtig.

Laura Maack findet Ibizia toll.

Sie hasst Rosinen.

Dafür liebt sie Cupcakes.

8. März 2017

Laura Maack: Berlin - Tag und Nacht-Darstellerin feiert die Liebe ihres Lebens!

Laura Maack ist total verliebt in ihren Hund "Mucki". Der süße Zwerpudel hatte gerade Geburtstag, weswegen Laura ihm eine zauberhafte Liebeserklärung gemacht hat.