31. Mai 2016

Laura Maack: Total verliebt in ihren Hund "Mucki"!

Laura Maack hat sich einen kleinen Traum erfüllt: die BTN-Darstellerin ist jetzt Hunde-Mama. Erst seit ein paar Tagen hat sie ihren Welpen Zuhause – „Mucki“ heißt der Kleine und ist ein Zwergpudel. Laura ist über ihren Familienzuwachs mehr als glücklich und bis über beide Ohren in ihr Hundebaby verliebt.<3

Bei Facebook postete sie ganz viele Bilder von ihrem Wuffi und schrieb dazu: „Darf ich vorstellen... Das ist der Mann an meiner Seite! Er ist unglaublich liebevoll, aufmerksam, verschmust, übertrieben süß, unvorstellbar schlau... Und ich könnte Tage so weite reden... Ich bin abgöttisch verliebt - die 2te Nacht bei mir hat er gut überstanden (…) Ach er ist toll... Und die beste Entscheidung meines Lebens! Love you Mucki.“

Die Zwei sehen aber auch wirklich goldig aus! :)

17. Mai 2016

Laura Maack wird Hunde-Mama

Bei Laura Maack verändert sich privat gerade Einiges. Erst kürzlich ließ sie sich von ihrem ehemaligen Kollegen Patrick G. Boll ein Aquarell-Tattoo stechen. Ihre beiden Füße werden jetzt mit einer bunten Skizze geziert – nämlich die Umrisse der Weltkarte. Das Motiv ist noch nicht ganz fertig, aber Laura ist super happy mit dem Werk!

Aber das war noch nicht alles, denn Laura wird Mama. Ja, richtig gehört! Allerdings bekommt die BTN-Darstellerin kein Baby, sondern einen Hundewelpen. Am Pfingstwochenende besuchte sie ihren zukünftigen Schatz und ist schon ganz verliebt in ihren Zwergpudel.

Der kleine Welpe sieht aber auch putzig aus! Allerdings muss er noch ein paar Tage bei seiner richtigen Hunde-Mama bleiben, sodass Laura in erst Ende des Monats mit nach Hause nehmen kann. In der Zwischenzeit kann sie aber alles für ihren Zuwachs vorbereiten.:)

Es ist nicht der erste Hund für die Schauspielerin, denn vor drei Jahren verlor sie ihre erste Hündin. :-( Allerdings ist die auch stolze 14 Jahre alt geworden! Wir freuen uns jedenfalls schon ganz doll auf künftige Bilder von Paula und ihrem Hundebaby! <3

