LastMinute! Gewinne Tickets für Marcus & Martinus live in Berlin!

Jetzt aber schnell!

Du stehst total auf Marcus & Martinus und möchtest die Jungs mal wieder oder einfach endlich live sehen? Dann haben wir gute News für dich: Am Freitag (1. September) treten Norwegens größte Teenie-Stars im Huxley's Neue Welt in Berlin auf.

Wir verlosen 5x2 Tickets für die beiden Jungs (Last Minute sozusagen), die sich schon mächtig darauf freuen, ihre Songs für dich zu performen. Natürlich haben sie Hits wie "Girls", "Heartbeat" und viele, viele mehr im Gepäck.

Das Einzige, was du jetzt noch tun musst, ist SCHNELL sein. Für 24 Stunden hast du jetzt die Möglichkeit, Tickets für das Konzert am Freitag zu gewinnen. Füll dazu einfach das Gewinnspielformular aus. Wir drücken dir die Daumen!

Einlass ins Huxley's Neue Welt Berlin ist um 18 Uhr.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. August 16 Uhr - danach werden die Gewinner benachrichtigt.

DAS GEWINNSPIEL IST ABGELAUFEN!

Had so much fun yesterday! What are you doing today?❤ (📷: Per Jahnke) Ein Beitrag geteilt von Marcus & Martinus ♪ (@marcusandmartinus) am 15. Jul 2017 um 5:10 Uhr

