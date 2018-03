Kylie Jenners Fans sind sauer auf sie!

Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass Kylie Jenner Schlagzeilen macht. Dass die 20-Jährige wenige Wochen nach der Geburt von Töchterchen Stormi schon wieder total im Beauty-Wahn ist, hat bereits für ordentlich Diskussionen im Netz gesorgt. Aber jetzt setzt Kylie noch einen drauf und selbst ihre Fans finden Kylies Einstellung langsam fragwürdig. Denn der Reality-Star promotet den eigenen Magerwahn nach der Schwangerschaft so sehr, dass sie Fans sogar zum Nachmachen ermuntert.

Kylie Jenner wirbt für eine Fett-Weg-Korsage

Seit der Geburt hat Kylie eh schon viel Gewicht verloren. Doch damit ist sie scheinbar nicht zufrieden: Es gibt Gerüchte, dass sie sich Fett absaugen lassen will und vor kurzem postete die 20-Jährige ein Selfie auf Instagram, auf dem sie eine enge Korsage trägt. So weit, so gut. Schließlich ist es immer noch ihr Körper und mit dem kann sie machen, was sie will.

Fans hinterlassen wütende Kommentare

Doch mit dem Foto allein ist es nicht genug, denn Kylie Jenner ermutigt ihre Follower, es ihr nachzumachen: Sie promotet den Taillenformer sogar mit einem Rabattcode! Das geht vielen Fans jetzt zu weit. Unter dem Foto ist ein richtiger Shitstorm losgebrochen. Die Follower werfen dem It-Girl vor, jungen Mädchen und frischgebackenen Müttern ein falsches Körperideal anzupreisen: "Du hast die Macht, so viel Gutes zu tun! Stattdessen promotest du diesen Sch***. Es ist, als würdest du wollen, dass Frauen sich schlecht in ihren Körpern fühlen“, kommentierte ein verärgerter Fan.

Allerdings scheint es auch genügend Leute zu geben, die kein Problem mit Kylies Schönheitswahn haben. Immerhin wurde das umstrittene Foto fast 5 Millionen Mal geliked!