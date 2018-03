"Keeping up with the Kardashian"-Star Kylie Jenner (20) überraschte ihre Fans vor ein paar Wochen mit der heimlichen Geburt ihres Töchterchen. Baby Stormi Webster´s Gesicht war bisher ein gut gehütetes Geheimnis – nun hat Kylie endlich ein Foto ihres Sprösslings gepostet.

Erstes Foto

Noch vor der Veröffentlichung des ersten Bildes ist Stormi ein echter Star im Netz. Kylie und Freund Travis Scott (25) teilten bereits ein süßes Video ihres Sprösslings via Social Media, jedoch konnte man das Gesicht des Nachwuches durch den Filter und Schnuller kaum erkennen. Jetzt gibt es endlich den ersten, richtigen Schnappschuss der kleinen Stormi. Kylie teilte in ihrer Insta-Story das zuckersüße Bild von der schlafenden Stormi.

Stormi Webster instagram/ kyliejenner

Prinzessinnen Kinderzimmer

Snapchat-Queen Kylie Jenner wuchs in Luxus auf - klar, dass sie ihrer Tochter Stormi mindestens genauso viel bieten möchte. Mit ihrer Snapchat-Community teile die Neu-Mama ein Bild des Kinderzimmers ihres Nachwuchses. „Ich liebe ihr Zimmer“, schreibt Kylie über das Foto. An der Wand hängt ein riesiges pinkes Herz mit vielen kleinen Schmetterlingen. Am Boden steht eine stylische Spielzeugmaus, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. Töchterchen Stormi wird sich in ihrem Zimmer garantiert wie eine Prinzessin fühlen.