Kylie Jenner und Travis Scott: Heiße Date Night

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass es zwischen Kylie Jenner (20) und Travis Scott (26) kriseln soll. Seit der Geburt von Baby Stormi im Februar haben die beiden kaum noch Zeit zu zweit… Doch jetzt bewiesen die beiden, dass zwischen ihnen immer noch die Funken sprühen!

Kylie Jenner und Travis Scott zusammen im Nachtclub

In letzter Zeit hieß es öfter, Travis Scott würde seiner Freundin Kylie Jenner ihr Partyleben verbieten und von ihr verlangen, dass sie nur noch Hausfrau und Mutter für Baby Stormi spielen soll. Deshalb sei Kylie angeblich mega angepisst und die beiden hätten krasse Beziehungsprobleme… Dass genau das Gegenteil der Fall ist, bewies das Couple jetzt bei einer super heißen Date-Night in einem Club in Los Angeles. „Kylie und Travis kamen gegen Mitternacht Hand in Hand zusammen durch einen privaten Eingang“, verriet ein Augenzeuge. „Sie hätten nicht glücklicher aussehen können!“ Travis hatte einen Auftritt in dem Nachtclub. Nachdem er seine Hits „Goosebumps“ und „Butterfly Effect“ performt hatte, verließen er und Kylie den Club gegen 01:30 Uhr, um zurück zu ihrem Baby nach Hause zu fahren.

Kylie Jenner: Sexy Mama

Wie der Augenzeuge weiter berichtet, soll Kylie ihren Travis mega süß angehimmelt haben und strahlte den ganzen Abend übers ganze Gesicht. Die junge Mama hatte sich für ihren Liebsten auch extra in ein mega sexy Outfit geschmissen: Das It-Girl trug eine weiße, schulterfreie Bluse und eine hautenge Latex-Leggins, die ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Damit bewies Kylie, dass man auch als Mama noch super hot sein kann!

