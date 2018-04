Kylie Jenner und BFF Jordyn Woods: Das Geheimnis ihrer Freundschaft

Ob beim Party machen, nach einer schmerzhaften Trennung oder bei wichtigen beruflichen Entscheidungen – Kylie Jenners beste Freundin Jordyn Woods ist immer an der Seite der Make-up-Queen und unterstützt sie, wo sie nur kann. Wir verraten euch, was die Freundschaft zwischen den beiden Girls so besonders macht!

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Mär 16, 2018 um 4:06 PDT

Kylie Jenner: BFF Jordyn Woods ist wie eine Schwester für sie

Als Kylie und Jordyn 13 Jahre alt waren, haben sie sich kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich! „Kylie und ich sind seit der 8. Klasse beste Freundinnen. Wir haben einfach eine ganz besondere Verbindung“, sagt Jordyn. Doch obwohl die beiden Girls eigentlich rund um die Uhr zusammen abhängen und sogar auch noch regenmäßig Sleepover-Partys veranstalten, gehen sie sich nicht auf die Nerven. „Streit zwischen uns gibt es eigentlich nie. Aber natürlich sind wir auch nicht immer einer Meinung“, erzählt die BFF von Kylie. Aber das ist ja auch ganz normal! Viel wichtiger ist, dass die beiden Mädels einfach super viel gemeinsam haben und daher wie Schwestern füreinander sind! Sie liebe es beide, sich stundenlang für Fotos zu stylen, um die Welt zu reisen und sich auch mal fettiges Essen zu gönnen: „IN-N-OUT Burger ist einfach so lecker“, schwärmen die BFFs. Einfach ein richtiges Dreamteam!

✈️✈️ @jordynwoods Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Sep 1, 2017 um 10:03 PDT

Kylie Jenner und Jordyn Woods sind immer füreinander da

Doch auch in schweren Zeiten können sich die Girls immer aufeinander verlassen. Als Jordyns Vater vor über einem Jahr an Krebs starb, gab Kylie ihrer BFF Halt. „Ich bin ihr wirklich so nahe, dass ich weinen muss, sobald sie weint“, sagte die der Make-up-Guru damals. Genauso war Jordyn für Kylie da, als die 20-Jährige neun Monate lang ihre Schwangerschaft mit Baby Stormi vor der ganzen Welt geheim hielt. Jordyn war nicht nur die einzige, die neben Kylies Familie und Kylies Boyfriend Travis Scott Bescheid wusste. Kylies BFF war sogar dabei, als die Mutter von Baby Stormi den Schwangerschaftstest machte. Jordyn war somit die allererste, die von Baby Stormi erfuhr. Ein echter Vertrauensbeweis!

wife for life Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Mai 3, 2017 um 3:11 PDT

Kylie Jenner: Ihre BFF supportet sie wie keine andere

Auch im Business sind die beiden Ladies ein Herz und eine Seele! Dass Jordyn sich als Model für Kylies Lipkits zur Verfügung stellt, ist daher selbstverständlich. Schließlich ist die 20-Jährige super stolz auf den Erfolg ihrer BFF. Genauso ist es auch andersherum! Dass Jordyn als Curvy-Model mega durchstartet, freut ihre beste Freundin Kylie total. Deswegen postet die Make-up-Queen auch immer super viele Fotos von ihrer Model-Freundin und trägt auch gern die Klamotten, die Jordyn für eine amerikanische Brand entworfen hat.

lil babies Ein Beitrag geteilt von HEIR JORDYN (@jordynwoods) am Aug 24, 2016 um 11:41 PDT

💕 Rocking my own collection #JordynWoodsxBooHoo Ein Beitrag geteilt von HEIR JORDYN (@jordynwoods) am Sep 9, 2016 um 9:14 PDT

Wir finden: Die beiden Girls sind ein super tolles Vorbild dafür, wie eine liebevolle Mädels-Freundschaft aussehen kann!