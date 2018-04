Kylie Jenner: Süße Kuschelzeit mit Baby Stormi

Immer wieder verzaubert uns die frischgebackene Mama Kylie Jenner mit süßen Fotos und Videos von ihrer kleinen Stormi. Doch die neusten Mutter-Tochter-Aufnahmen sind nicht nur mega cute, sondern zeigen vor allem auch eines: Kylie und Baby Stormi haben zusammen richtig viel zu lachen!

Baby Stormi ist ein richtiger Sonnenschein

Es scheint ganz so, als würden Kylie Jenner und Baby Stormi ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen! In ihrer Story hat die 20-Jährige jetzt nämlich zuckersüße Videos gepostet, auf denen sie mit ihrer kleinen Tochter beim Kuscheln zu sehen ist. Stormi liegt dabei schlafend auf Kylies Bauch und die frischgebackene Mama streichelt ganz liebevoll über die fluffigen schwarzen Haare ihres Töchterchens. Für die zärtliche Kuscheleinheit wird Kylie auch prompt von Baby Stormi belohnt: Die zeigt ihrer Mami nämlich ihr schönstes Lachen. „Mein glückliches Baby“, schreibt Kylie zu dem Video. Einfach zum Dahinschmelzen!

Kylie Jenner: Quality-Time mit Baby Stormi

Doch nicht nur Baby Stormi ist super fröhlich! Auch Kylie strahlt bei der Kuschelzeit mit ihrer Tochter vor Freude. Und noch etwas ist ganz besonders: Die 20-Jährige ist auf den Aufnahmen ganz ungeschminkt! Wer Kylie kennt, weiß, dass die frischgebackene Mama eigentlich bekannt ist für ihr auffälliges Make-up. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, Kylie so natürlich zu sehen. Denn da fällt vielen erst auf, wie ähnlich sich der Instagram-Star und ihrer Tochter sind.

Mommy and Stormi👶🏽 4/23/18 Ein Beitrag geteilt von Kylie Jenner (@kyliesnapchat) am Apr 23, 2018 um 1:37 PDT

Die Fans der Make-up-Queen sind super happy darüber, dass Kylie sich in ihrer Mutterrolle so wohlfühlt und jeden Augenblick mit ihrer Stormi genießt. Und uns geht es ganz genauso! Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Bilder von dem bezaubernden Duo!