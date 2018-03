Kylie Jenner: So viel sind ihre Handtaschen wert!

Unternehmerin Kylie Jenner gewährt ihren Fans einen Einblick in ihren unglaublichen Kleiderschrank voller Luxus-Handtaschen. Wir verraten euch wie viel ihre Taschenkollektion wert ist ....

Taschenparadies

Beauty-Mogul Kylie Jenner gewährte ihren Fans auf Instagram einen Einblick in ihr Taschenparadies – der ganze Raum ist allein der Unterbringung ihrer Handtaschen gewidmet ist. Die 20-Jährige ist auf dem Weg zur Baby-Party ihrer Schwester Khloé und schießt noch kurz ein Selfie in dem begehbaren Kleiderschrank, der mit Designerhandtaschen bis zur Decke gefüllt ist. In dem unglaublichen Raum voller teurer Taschen geht Kylie fast unter. Die Regale sind voll von namenhaften Designerbags wie Gucci, Chanel, Hermès und Louis Vuitton.

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Mär 10, 2018 um 3:43 PST

Money, Money, Money

Es ist kein Geheimnis, dass "Forbes" ihre Firma "Kylie's Cosmetics" auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt hat. "Elle UK" wollte genau wissen, wie viel sich Kylie die Taschen kosten lassen hat. Sie haben die Experten von "Vestiare Collective" um Rat gefragt.

"Beginnen wir in der unteren Reihe, die aussieht, als hätte sie eine ganze Ladung Louise Vuitton Taschen. Spiegel-Alma-Taschen, von denen Jenner mindestens eins hat, verkaufen sich für rund € 2.300 auf der Website, während die Mirror Speedy-Tasche, von denen sie mindestens drei hat, für jeweils € 1.600 pro Stück geht. Sie scheint mindestens vier Graffiti Speedy-Taschen zu haben, die für rund € 1.900 und zwei Keepall Graffitis verkauft werden, die € 2.100 sind. Die Jüngste des Kardashian-Jenner-Clans hat die viel begehrte Louis Vuitton X Supreme Tasche, inklusive der Duffle, die für € 10.000 und eine kleinere für € 7.300 verkauft wird. Kylie besitzt auch mindestens drei Chanel-Stepptaschen, die € 2.800 pro Person kosten.", verrät die Expertin gegenüber "Elle UK".

Diese Auflistung der Luxus Handtaschen geht ewig so weiter. Nach alledem? Nun, Kylie's Kleiderschrank ist mindestens € 486.000 wert und diese Schätzung ist nicht gerade großzügig bemessen.