Kylie Jenner: Mit 20 Jahren voll im Beauty-Wahn

Kylie Jenners Töchterchen Stormi ist gerade mal zwei Monate alt, da hat die Neu-Mama offenbar kaum etwas anderes im Kopf, als perfekt auszusehen. Während der Schwangerschaft musste die 20-Jährige auf Schönheitseingriffe verzichten – das scheint sie jetzt alles nachholen zu wollen. Denn anscheinend plant Kylie einen regelrechten OP-Marathon.

Kylie Jenner ist ein Fan von Beauty-Eingriffen

Besonders darüber, dass sie ihre Lippen endlich wieder aufspritzen lassen kann, soll Kylie sehr glücklich sein. Seit Jahren lässt die Schwester von Kendall Jenner sich regelmäßig die Lippen auffüllen und ist bekannt für ihren Schmollmund. Er ist sogar das Markenzeichen ihrer berühmten Lip Kits.

Vergleicht man Bilder von vor ein paar Jahren mit aktuellen Schnappschüssen wird deutlich: Kylie hat ordentlich nachhelfen lassen.

Der direkte Vergleich zeigt: Kylies Lippen sind viel voller als noch vor ein paar Jahren. Getty Images

Sie plant eine spezielle "Fettabsaugung"

Doch das reicht Kylie noch nicht: Jetzt will sie angeblich auch noch ein „Cool Sculpting“ machen lassen. Durch diese kosmetische Kältebehandlung der Fettstellen will sie ihre Schwanerschaftspfunde loswerden und dafür sogar extra in die Schweiz reisen. Dabei hätte sie diesen extremen Beauty-Wahn doch eigentlich gar nicht nötig. Nach Stormis Geburt soll Kylie Jenner nämlich innerhalb weniger Wochen elf Kilo abgenommen haben - ganz ohne Skalpell!